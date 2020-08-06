Сын украинского магната стал обладателем острова-черепахи: Италия в недоумении

В Италии изучают обстоятельства покупки острова Галлинара. По данным СМИ, остров с уникальной историей, который имеет статус природного парка, купил сын украинского магната Александр Богуслаев.

По данным издания Corriere della Sera, он стоит за сделкой на сумму более 10 миллионов евро.

Отмечается, что сам сын магната живёт в Монако, но имеет гражданство островного государства Гренада.

Министр культуры Италии Дарио Франческини отметил, что власти страны намерены изучить детали сделки по купле-продаже.

"Компетентные органы министерства изучают документы, состояние существующих ограничений и наше преимущественное право на покупку", - сказал он в комментарии миланской газете Corriere della Sera.