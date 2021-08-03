Сын Трампа высмеял CNN изображением двух собак

Дональд Трамп - младший в своём телеграм-канале высмеял работу американского CNN.

Сын экс-президента США Дональда Трампа иронично охарактеризовал работу телеканала CNN, который известен своей позицией по отношению к республиканцам. Впрочем, канал не раз попадал впросак и при освещении темы России.

Так, ещё весной журналисты канала пытались выдать перевозившиеся украинские танки за русские, утверждая, что Россия готовится к войне.

Дональд Трамп - младший не преминул сыронизировать над CNN. Он поместил фото с изображением двух собак.

"Научный факт: собака получает больше фактической информации, обнюхивая зад другой собаки, чем человек при просмотре CNN", - говорится в подписи.

Трамп от себя добавил: "Спорю, что это правда".

Сенатор Алексей Пушков оценил юмор американца.

"Сын Трампа атаковал CNN - грубо, неполиткорректно, но вполне экологично, в духе времени", - отметил он.