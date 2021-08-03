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Сын Трампа высмеял CNN изображением двух собак

03 августа 2021, 01:15  •  37 • В мире
Дональд Трамп - младший в своём телеграм-канале высмеял работу американского CNN.
Сын экс-президента США Дональда Трампа иронично охарактеризовал работу телеканала CNN, который известен своей позицией по отношению к республиканцам. Впрочем, канал не раз попадал впросак и при освещении темы России.
Так, ещё весной журналисты канала пытались выдать перевозившиеся украинские танки за русские, утверждая, что Россия готовится к войне.
Дональд Трамп - младший не преминул сыронизировать над CNN. Он поместил фото с изображением двух собак.
"Научный факт: собака получает больше фактической информации, обнюхивая зад другой собаки, чем человек при просмотре CNN", - говорится в подписи.
Трамп от себя добавил: "Спорю, что это правда".
Сенатор Алексей Пушков оценил юмор американца.
"Сын Трампа атаковал CNN - грубо, неполиткорректно, но вполне экологично, в духе времени", - отметил он.

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