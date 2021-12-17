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Сын Трампа: "Нам не хватило мозгов пойти на сделку с Москвой"

17 декабря 2021, 12:20  •  156 • Политика
Фото: Shealah Craighead/White House/www.globallookpress.com
Победа медиамагната на выборах-2016 до сих пор удивляет его окружение
Команда экс-президента США Дональда Трампа была не готова к тому, что он действительно выиграет выборы в 2016 году и встанет во главе страны. По признанию младшего сына бывшего лидера Белого дома Эрика Трампа, все они были полные профаны в политике.
"Мы вообще ничего не понимали. (…) Помню, мы приехали на кокус в Айове, и я спросил там у одного парня: "Слушай, а что это такое – кокус? Что мы тут вообще делаем?"
– рассказал Эрик Трамп в программе бывшего игрока НФЛ Джея Катлера.
Он также прокомментировал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по обвинению в связях предвыборного штаба Трампа с российскими спецслужбами, в ходе которого никаких доказательств сговора не было обнаружено.
"Да нам ума не хватило, чтобы пойти на сделку с Россией",
– признал Трамп-младший, отметив, что до сих пор не понимает, как им удалось склонить избирателей поддержать его отца, а не более опытных кандидатов в президенты.
Миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп стал президентом США в 2016 году, выиграв выборы у кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон. В 2020-м он также баллотировался на пост главы Белого дома, но уступил демократу Джо Байдену. Американские СМИ писали, что лишившись полномочий, Трамп и его родственники, в том числе сын Эрик, попадут за решетку, но этого не произошло.

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