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Сын Лукашенко будет учиться в Москве? В гимназии при МГУ раскрыли правду
18 сентября 2020, 08:10 • 193 • Политика
Стало известно о "переезде" в Москву сына Лукашенко. По словам источника, он будет учиться в гимназии при МГУ. "Это неправда", - коротко прокомментировали в учебном заведении.
В гимназии при Московском государственном университете (МГУ) прокомментировали информацию о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы переехал в Москву и будет учиться в данном учебном заведении. В учреждении заявляют, что сведения не соответствуют действительности.
Источником сведений о том, что сын Лукашенко переезжает на учёбу в Москву, выступили главный научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович и некий бывший сотрудник КГБ. Первый рассказал о переводе Николая Лукашенко в гимназию при МГУ, а второй добавил, что сын Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией, сообщила газета "КП".
Тем не менее достоверно известно, что Николай Лукашенко действительно забрал документы из лицея БГУ в конце августа этого года, сообщает РБК.
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