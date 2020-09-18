Сын Лукашенко будет учиться в Москве? В гимназии при МГУ раскрыли правду

В гимназии при Московском государственном университете (МГУ) прокомментировали информацию о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы переехал в Москву и будет учиться в данном учебном заведении. В учреждении заявляют, что сведения не соответствуют действительности.

Источником сведений о том, что сын Лукашенко переезжает на учёбу в Москву, выступили главный научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович и некий бывший сотрудник КГБ. Первый рассказал о переводе Николая Лукашенко в гимназию при МГУ, а второй добавил, что сын Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией, сообщила газета "КП".

Это неправда, - коротко прокомментировали информацию в учебном заведении.

Тем не менее достоверно известно, что Николай Лукашенко действительно забрал документы из лицея БГУ в конце августа этого года, сообщает РБК.