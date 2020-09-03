Сын леди Дианы поработал на огороде в память о матери

23-ю годовщину трагической гибели матери младший из принцев Уэльских, Гарри, отметил в США, куда он переехал вместе с женой и сыном в начале этого года. Как рассказала "Экспресс газета", Гарри и Меган вместе с воспитанниками детского центра Лиги помощи Лос-Анджелеса высадили незабудки, которые очень любила принцесса Диана.

Кроме незабудок, супруги помогли посадить и другие растения - полевые цветы, душистый горошек и даже кабачки с томатами. Меган и Гарри пришлось на славу потрудиться в саду и на огороде центра.

Издание напоминает, что леди Диана, мать принцев Гарри и Уильяма, погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Уильяму тогда было 15 лет, а Гарри - всего 12. На днях стало известно, что братья заказали скульптуру матери, которую установят в Лондоне.