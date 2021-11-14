Сын королевы Великобритании ответил на слухи о её здоровье

Принц Чарльз прокомментировал состояние запертой врачами дома Елизаветы II.

В Великобритании продолжаются бурные пересуды о ситуации в королевской семье. Недавно в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья 95-летней королевы Елизаветы II.

Беспокойство британцев попытался успокоить принц Чарльз. Он дал краткий комментарий о том, как себя чувствует королева.

"Благодарю вас, с ней всё в порядке", - ответил он на расспросы прессы о Елизавете II.

На данный момент королеве врачи рекомендовали воздержаться от посещения общественных мест. Ей запрещено даже выходить на прогулку с собаками, передают "Дни.ру". Уточняется, что королева сильно сдала после смерти супруга принца Филиппа, с которым она прожила в браке 70 лет.

Впрочем, британцы озабочены и иными новостями о королевской семье. Так, ранее сообщалось, что королева намерена судиться с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

Не отстаёт от брата и принц Уильям. Недавно появилась информация о его связи на стороне, а потом стали ходить слухи о внебрачном сыне.