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Сын Хрущёва свёл счёты с жизнью? Полиция США прекратила расследование - СМИ
25 июня 2020, 19:00 • 21 • Политика
В США найден мёртвым сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, однако расследование происшествия прекращено, а уголовное дело не возбуждено. СМИ подозревают суицид.
Сергей Хрущёв, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, найденный мёртвым на прошлой неделе у себя дома в США, сам наложил на себя руки. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.
В отчёте специалиста говорится, что на теле Хрущёва не было обнаружено никаких признаков насильственных действий с чьей-либо стороны. Это указывает на то, что сын известного советского руководителя сам свёл счёты с жизнью.
Напомним, что Хрущёв был найден мёртвым в четверг, 18 июня, у себя дома в городе Крэнстоне, штат Род-Айленд, США. Полиция прибыла на место по звонку жены Хрущёва - Валентины. Сын советского руководителя с супругой проживал в США с начала 1990-х годов, а в 1999 году получил американское гражданство.
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