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Сын Каддафи поблагодарил Россию, которая подняла вопрос о его судьбе перед Ливаном

04 февраля 2019, 17:39  •  125 • Политика
Сын убитого в 2011 году лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибал поблагодарил российскую сторону за поддержку в деле о его незаконном похищении из Сирии и насильном удержании в ливанской тюрьме.
Напомним, в конце февраля специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил о том, что российские дипломаты обсудили с ливанскими политиками судьбу Ганнибала Каддафи, который в 2015 году был похищен из Сирии и доставлен на территорию Ливана, где с тех пор содержится в тюрьме.
Абсурдность ситуации заключается в том, что ливанская сторона считает мужчину причастным к делу об исчезновении в 1978 году шиитского духовного лидера Мусы Садры, хотя на тот момент Ганнибалу было около трех лет. При этом никаких официальных обвинений ему до сих пор не предъявлено.
Как передает РИА Новости, Ганнибал Каддафи рассчитывает на то, что Россия сыграет важную роль при подобных случаях произвола.
"Благодарю ее за те усилия, которые она осуществляет для моего освобождения", - процитировал слова политика его представитель Рим Юсеф ад-Дебри.

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