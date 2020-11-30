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Сын Елены Лукаш, который командовал сотней при Батые, «работает на ГРУ РФ»

30 ноября 2020, 15:30  •  266 • Украина

Ряд украинских интернет-сайтов распространили информацию о том, что у экс-министра юстиции Украины, известного юриста Елены Лукаш есть сын, который якобы работает на Главное разведовательное управление Генштаба России.

Сама Лукаш высмеяла эту новость, так как она является очевидным фейком. У Елены — три дочери. Сына нет.

Так, сайты сообщили, что Максим Авксентьев, который возглавляет «Агентство социального инжиниринга», якобы является руководителем подразделения ГРУ ГШ ВС РФ, «ведущего подрывную информационную деятельность как на неподконтрольных территориях, так и на территории Украины». Также сайты написали, что он якобы является сыном Юрия Авксентьева, бывшего заместителя министра Кабмина, и Елены Лукаш.

В свою очередь саму Елену Лукаш эта фейковая новость немало повеселила.
«Сын у меня родился. Сразу агентом ГРУ РФ. А вы чем сегодня занимались?» — с иронией написала Лукаш в своем Facebook.

Спустя некоторое время некоторые издания уже удалили неправдивые материалы, однако кое-где статьи о «сыне Лукаш» все-таки осталась.

«За ночь помойки „фраза“ и „антикор“ лишили меня сына. Статьи о счастливом материнстве удалены. И только тухлая „политека“ продолжает настаивать. Молодцы какие. Не отмоетесь», — написала Лукаш.

Фейк о «сыне Лукаш» вызвал комментариев в соцсетях.

"Украинские СМИ нашли сына Елены Лукаш, которого она не искала и о существовании которого не знала. Шах и мат телепередаче «Жди меня», — написал блогер Александр Волков.

«Ещё при Батые, говорят, сотней командовал», — написал нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Зато мой сын круче — он служит в ШАБАК и учит украинских героев убивать русских ))


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