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Сын Бжезинского призвал США нанести "предупредительный удар" по России

09 декабря 2021, 10:35  •  168 • Политика
Фото: depositphotos.com
Москву хотят лишить расчетов по SWIFT
На фоне усилившихся информационных выбросов о каких-то планах России по вторжению на территорию Украины западные политики начали предлагать различные меры по сдерживанию нашей страны. Звучат призывы лишить Москву возможности вести экономические отношения с внешним миром с помощью международной платежной системы SWIFT. Аналогичную позицию озвучил Ян Бжезинский.
В ходе дистанционной дискуссии на ютуб-канале Open Ukraine сын знаменитого американского политолога и идеолога противостояния Запада с Россией Збигнева Бжезинского заявил, что отключение от SWIFT может стать "предупредительным ударом" по нашей стране.
Бывший высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства предложил и другие варианты по сдерживанию России. Речь, прежде всего, шла об экономических методах давления. В качестве санкций по словам Бжезинского, можно использовать задержки по платежам за энергетические ресурсы.
Так или иначе, США и НАТО должны проявлять комплексный подход по сдерживанию нашей страны, считает Бжезинский. По его мнению, даже временное отключение от SWIFT будет иметь положительный эффект для западного мира. 
Иной точки зрения на этот вопрос придерживается российский сенатор Эдуард Россель. Член Совета Федерации РФ раннее подчеркнул, что отключение России от международной платежной системы приведет к краху США и Великобритании из-за значительных финансовых потерь.

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