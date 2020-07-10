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Сын Бжезинского перечислил четыре шага, чтобы "изменить поведение Путина"
10 июля 2020, 11:00 • 122 • Политика
Бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский, сын Збигнева Бжезинского, перечислил способы для сдерживания России. По его словам, США должны действовать жёстче в отношении Кремля. Владимир Путин - прагматичный политик и изменит своё поведение под натиском новой волны ограничений, убеждён он.
США должны более жёстко реагировать на вызовы Москвы. Об этом в ходе обсуждения в комитете по иностранным делам заявил сын Збигнева Бжезинского Ян. Он указал, что Вашингтону пора отказаться от половинчатых мер и показать всю серьёзность своей стратегии.
В числе противодействия Москве должны применяться ряд мер, которые сумеют сдержать Россию.
В частности, указал Бжезинский, следует нарастить военную мощь как в США, так и в союзнических странах в Европе. Сейчас Путин чересчур "расхрабрился" из-за того, что Запад в последние 15 лет предпринимает лишь ограниченные меры давления.
НАТО обязано нарастить готовность к участию в конфликтах высокой степени интенсивности, убеждён Ян Бжезинский.
Кроме усиления европейских стран военным контингентом на постоянной основе, следует рассмотреть вопрос вступления Украины и Грузии в блок НАТО.
Также американское руководство должно жёстче пресекать попытки России распространить недостоверную информацию.
И санкции как против конкретных лиц, так и против секторов экономики должны стать четвёртой мерой по сдерживанию Москвы.
Владимир Путин - прагматичный политик и изменит своё поведение под натиском новой волны ограничительных мер, убеждён сын Бжезинского, передаёт РБК.
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