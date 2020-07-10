Сын Бжезинского перечислил четыре шага, чтобы "изменить поведение Путина"

США должны более жёстко реагировать на вызовы Москвы. Об этом в ходе обсуждения в комитете по иностранным делам заявил сын Збигнева Бжезинского Ян. Он указал, что Вашингтону пора отказаться от половинчатых мер и показать всю серьёзность своей стратегии.

В числе противодействия Москве должны применяться ряд мер, которые сумеют сдержать Россию.

В частности, указал Бжезинский, следует нарастить военную мощь как в США, так и в союзнических странах в Европе. Сейчас Путин чересчур "расхрабрился" из-за того, что Запад в последние 15 лет предпринимает лишь ограниченные меры давления.

НАТО обязано нарастить готовность к участию в конфликтах высокой степени интенсивности, убеждён Ян Бжезинский.

Кроме усиления европейских стран военным контингентом на постоянной основе, следует рассмотреть вопрос вступления Украины и Грузии в блок НАТО.

Также американское руководство должно жёстче пресекать попытки России распространить недостоверную информацию.

И санкции как против конкретных лиц, так и против секторов экономики должны стать четвёртой мерой по сдерживанию Москвы.

Владимир Путин - прагматичный политик и изменит своё поведение под натиском новой волны ограничительных мер, убеждён сын Бжезинского, передаёт РБК.