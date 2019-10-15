Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зарплаты чиновникам повысили, а прожиточный минимум снизят? Это как!
В Раде назвали сроки завершения работы в «турборежиме»
Граждане России стали заложниками массовых беспорядков в Барселоне: Аэропорт Эль...
"Демократическое цунами" захватывает логистику: Протестующие в Барсело...
Главная / Украина

Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине

15 октября 2019, 17:24  •  23 • Украина
Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден заявил в эфире телеканала ABC, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.
 
Reuters
 

«Ничего незаконного не совершал», — сказал он.

По словам Байдена, он не мог предположить, что президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани будут выдвигать «конспирологические теории» насчёт его деятельности в компании Burisma.

Он также признал, что, вероятно, не оказался бы в правлении компании, если бы его отец не был вице-президентом Соединённых Штатов на тот момент.  

Ранее сообщалось, что согласно обнародованным на Украине документам, компанией Burisma было перечислено не менее $16,5 млн Хантеру Байдену, Александру Квасневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру.

В сентябре Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого президент США напомнил украинскому коллеге о воспрепятствовании Джо Байденом расследованию в отношении своего сына Хантера. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
15 октября 2019, 14:09
ВС России смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу
15 октября 2019, 10:54
Опрос: отношение россиян к Украине улучшилось
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор матчей квалификации Евро-2020
15 октября 2019, 14:09
В Раде назвали сроки завершения работы в «турборежиме»
15 октября 2019, 10:54
Шевченко сравнил игроков сборной Украины со львами после победы над командой Португалии
15 октября 2019, 17:24
Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе в...
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех...
15 октября 2019, 04:39
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать под...
15 октября 2019, 04:39
США скрывают тайну малайзийского Boeing? В деле МН17 увидели признаки плана "Нор...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2019, 15:09
Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну
14 октября 2019, 05:54
Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке
12 октября 2019, 03:24
Почему 55 лет назад свергли первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию
10 октября 2019, 10:54
"Слишком шокирующим для всех будет груз": Независимый эксперт в ответ на метания Нидерландов по MH17 указал на Реша
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.