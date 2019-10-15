|
Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине
15 октября 2019, 17:24 • 23 • Украина
Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден заявил в эфире телеканала ABC, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.
Reuters
«Ничего незаконного не совершал», — сказал он.
По словам Байдена, он не мог предположить, что президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани будут выдвигать «конспирологические теории» насчёт его деятельности в компании Burisma.
Он также признал, что, вероятно, не оказался бы в правлении компании, если бы его отец не был вице-президентом Соединённых Штатов на тот момент.
Ранее сообщалось, что согласно обнародованным на Украине документам, компанией Burisma было перечислено не менее $16,5 млн Хантеру Байдену, Александру Квасневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру.
В сентябре Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого президент США напомнил украинскому коллеге о воспрепятствовании Джо Байденом расследованию в отношении своего сына Хантера. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 октября 2019, 15:09
|
12 октября 2019, 05:09
|
14 октября 2019, 05:54
|
12 октября 2019, 03:24
|
15 октября 2019, 01:24
|
11 октября 2019, 06:24
|
10 октября 2019, 10:54