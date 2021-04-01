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Сын Байдена пожалел о работе на Украине

01 апреля 2021, 13:20  •  174 • Политика
Хантер Байден. Фото: Win McNamee/ Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
Наследник президента США рассказал о трагических последствиях работы в стране
Сын Джо Байдена написал мемуары. В них он вспомнил о работе на Украине и ее трагических последствиях. Выдержки оттуда опубликовали американские СМИ.
В своих записках под заголовком "Прекрасные вещи" наследник президента США признался, на что потратил вывезенные из Незалежной деньги. По его словам, эти немалыке средства ушли на наркотики и спиртное.
Хантер рассказал, что "в какой-то момент совсем пропал". И сообщил, что однажды, когда проснулся в мотеле, "где брали $59 за ночь", его родные испытали больший ужас, чем он.
Алкоголь сын Байдена впервые пил, когда ему только исполнилось восемь лет, на вечеринке в честь папы. Тогда он попробовал шампанское.
Пристрастие к спиртному возникло быстро и задержалась надолго. Потом были и наркотики. Все зависимости появились из-за личных переживаний, отметил наследник американского лидера.
Работая в компании Burisma на Украине, Хантер ежемесячно получал $50 тысяч. Шальные деньги только усугубили ситуацию, пишет The Washington Post.
Все они пошли на алкоголь и наркотики. Теперь сын Байдена жалеет о том времени, он сообщил, что, если бы вернуть все назад, не поехал бы в Незалежную
Также наследник главы США рассказал, как лечился от наркомании. К этому его подтолкнула смерть старшего брата от рака шесть лет назад. Все, что пережил в реабилитационных клиниках, Хантер описал в деталях, передает телеканал "360".
Ранее сын Байдена угодил в скандал с оружием. Невестка выкинула пистолет Хантера в бак с мусором, а он исчез.
До этого американцы, которые оказались в тяжелых условиях из-за пандемии коронавируса, негодовали, узнав, что наследник президента США поселился в роскошном особняке стоимостью в $5,5 миллионов.

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