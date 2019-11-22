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Сымитировали взрыв? В словах Путина об уникальном оружии увидели двойной смысл

22 ноября 2019, 18:24  •  54 • В мире
Президент России Владимир Путин, вручая посмертные ордена Мужества вдовам учёных, погибших под Северодвинском, сообщил, что специалисты работали над оружием, которое на десятилетия вперёд сможет обеспечить безопасность страны. В Сети тем временем развели конспирологию, предположив, что взрыв на предприятии мог быть вообще инсценирован, чтобы сбить с толку западную разведку.
Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле сообщил: погибшие при взрыве под Северодвинском сотрудники "Росатома" и представители Минобороны проводили испытания уникальной и не имеющей аналогов в мире двигательной установки.
По словам главы государства, сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете.
Путин выразил соболезнования родным жертв взрыва, которым посмертно были присуждены ордена Мужества.
Обращаясь к вдовам погибших, президент подчеркнул, что специалисты выполняли действительно особую миссию "Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу - это мужественный, серьёзный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны", - подчеркнул он, отметив, что разработка, над которой они трудились, поможет обеспечить безопасность страны на десятилетия вперёд.
В Сети тем временем не преминули высказать конспирологическую версию, что взрыв может быть инсценировкой. Таким мнением поделился пользователь Twitter MomotovJU.
"Сымитировали взрыв, объявили о гибели 5 учёных. Вывели их из-под удара западных спецслужб... Их уже нет. Всё логично и грамотно... Разработка уникального оружия будет продолжаться", - отметил он.
Несмотря на то что это лишь предположение, интересный нюанс - буквально недавно произошёл скандал с тем, что американских дипломатов, выдвинувшихся в поездку в Архангельскую область, сняли с поезда при попытке проникнуть на режимную территорию Северодвинска. Американское посольство попыталось оправдать инцидент тем, что поездка была согласована с Минобороны России, однако быстро выяснилось, что дипломатам согласовали поездку в Архангельск, а не в Северодвинск.
Впрочем, о случившемся месяцем ранее некоторые злопыхатели позабыли. Услышав слова президента страны об оружии, диванные эксперты бросились строчить свои пасквили в соцсетях, клеймя президента.
Некоторые пассажи просто поражают своей нелогичностью.
"Да-да, тыщу раз слышали. Только зачем россиянам ещё одно ядерное оружие? На хлеб его не намажешь", - отмечает пользователь Twitter mihmanz, по всей видимости, забывая о таком понятии, как обороноспособность страны.
Впрочем, нашлись в числе хайпующих на теме те, кто выразил благодарность учёным, работавшим над ответственной миссией и с честью выполнившим свой долг.
"Покойтесь с миром, братья. Спасибо вам за ваши труды. Всем близким искренние соболезнования, держитесь, разделяю с вами вашу боль и невосполнимую потерю..." - отметил в обсуждениях на сайте РИА Новости пользователь Антон Антонов.
"Сердечный поклон ВАМ, погибшие за нас! Спасибо! Родина вас не забудет", - добавил другой комментатор под ником Дмитрий.

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