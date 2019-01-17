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Сыгравшие на руку либералам пираты в Бенине потребовали выкуп за русских моряков

17 января 2019, 16:54  •  88 • Политика
Пираты в Бенине, захватившие в ночь с 1 января контейнеровоз, в составе экипажа которого было шестеро российских граждан, потребовали "заоблачный" выкуп за судно и людей. А ранее злоумышленники, поставившие на поток морской разбой, также успели сыграть на руку российским либералам.
Пираты, в ночь с 1 на 2 января захватившие у берегов Бенина судно с российскими моряками на борту, потребовали выкуп за экипаж.
Российские паспорта есть у шестерых из 24 моряков с контейнеровоза MSC Mandy, и с первых же минут, когда стало известно об инциденте, российские власти участвуют в их освобождении. В четверг, 17 января, стало известно, что пираты предпочли вести переговоры с владельцами судна. Компания, которой принадлежит захваченный MSC Mandy, обратилась к профессиональным британским переговорщикам.
Теперь сторонам предстоит договориться, где будет происходить обмен, ведь во многих странах Африканского континента сам факт передачи выкупа незаконен: если участники сделки попадут в поле зрения правоохранителей, "безжалостно посадят" и представителей пиратов, и сторону компании-судовладельца, отметил Сухоруков.
"Совершенно понятно, что это не террористический акт, это обычный пиратский бизнес. То есть это деньги, и ничего больше", - говорит председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков.
Пираты, напомнил Сухоруков, вышли на связь еще 8 января. Они, к слову, предоставили возможность капитану контейнеровоза Андрею Иванову поговорить с судовладельцем. Во время разговора он заверил, что вся команда жива и здорова, условия содержания "более-менее приличные".
Источники не называют точную сумму, которую требуют пираты, но известно, что она "заоблачная". Британским переговорщикам поставлена задача довести размер выкупа до приемлемого. Официальные представители российских властей осторожничают в комментариях, чтобы не осложнить ситуацию.
Отметим, пиратские захваты в Гвинейском заливе случаются несколько раз в год, причем в последнее время в плен попадают целые экипажи. В то же время законодательство не позволяет гражданским судам в этих водах иметь на борту вооруженную охрану.
Специалисты, знакомые с ситуацией, в один голос говорят, что захват заложников у африканских пиратов превратился в налаженный бизнес и поставлен на поток. Но пока эксперты ломают головы над тем, как переломить тенденцию и обезопасить людей, российские либералы пытаются извлечь собственные выгоды.
Так, в данном случае пираты фактически сыграли на руку оппозиционерам, дав им повод обвинить российские власти в бездействии. С таким заявлением, например, выступил в своем блоге Леонид Гозман.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя эти претензии в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым", назвала выступления известного либерала "невероятной историей".
"Я считаю, это просто какая-то невероятная была история с блогом господина Гозмана, который, кстати, часто бывает на телевидении в качестве примера тотальной свободы слова в нашей стране, видимо, доев новогодний салат оливье и выйдя на просторы Интернета, вспомнил уже 11 января, что в ночь с 1 января что-то случилось с российскими моряками где-то там. И высказал свою точку зрения относительно того, что государство ничего не делает для их спасения. Досталось всем — министерству обороны, президенту и МИД. Я вот что хочу сказать. Еще раз повторюсь — вот непосредственно с первых же минут, когда были получены данные по морякам, подключились все. А вот в какой форме это делается — этим уже занимаются специалисты", - подчеркнула представитель МИД.
"Это не первый раз, это не первые моряки, которые попадают в такие жизненные обстоятельства — по разным причинам, — которые потом возвращаются на родину. И родина о них никогда не забывает. В отличие от многих господ, которые вспоминают о российских гражданах, выйдя из-за новогодних столов", - отрезала Захарова.
Отметим, контейнеровоз MSC Mandy выполнял заказ под флагом Панамы. На его борту находились 24 моряка, в том числе граждане Украины и Грузии. Российские паспорта имеют капитан, старший помощник капитана, третий помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и повар.

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