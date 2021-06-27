«Сыграть на противоречиях»: почему Байден назвал «оправданным» приговор экс-полицейскому за убийство Флойда

Глава Белого дома Джо Байден назвал «оправданным» приговор бывшему правоохранителю Дереку Шовину, осуждённому за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее суд США приговорил экс-сотрудника полиции Миннеаполиса к 22,5 года тюремного заключения. В ходе слушаний судья подчеркнул, что решение «не основано на эмоциях или сочувствии». В свою очередь, эксперты сочли вердикт «политически мотивированным», напомнив, что во время разбирательств отмечалось давление на процесс как со стороны официальных властей, так и движения Black Lives Matter. По мнению аналитиков, резонанс, вызванный делом Шовина, — это «политический замысел демократов», который не будет способствовать решению расовой проблемы в стране.

Президент США назвал «оправданным» приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, осуждённому за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

«Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но в соответствии с действующими нормами он (приговор. — RT) кажется мне оправданным», — заявил Джо Байден.

Напомним, накануне окружной судья округа Хеннепин Питер Кэхилл приговорил бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса Шовина к 22,5 года тюремного заключения за убийство Флойда. Во время слушаний Кэхилл подчеркнул, что его решение «не основано на эмоциях или сочувствии».

«По мнению суда, (срок заключения в. — RT) 270 месяцев, что составляет дополнительные десять лет сверх предполагаемого 150-месячного приговора, — надлежащее наказание», — говорится в судебном приговоре, текст которого опубликовал ряд американских СМИ.

Отмечается также, что Шовин не признал свою вину, но «не может быть наказан за то, что воспользовался своим конституционным правом на рассмотрение дела судом присяжных».

«Тем не менее он должен быть привлечён к ответственности за смерть господина Флойда и за то, что он причинил её особо жестоким образом и в результате превышения должностных полномочий», — констатировал суд.

В тексте приговора также приводятся «настойчивые заявления» Шовина.

«По его мнению, «он просто исполнял свои законные обязанности, оказывая другим полицейским помощь в задержании Джорджа Флойда», и действовал «из лучших побуждений, полагаясь на свой опыт работы в качестве сотрудника полиции и полученную подготовку», — говорится в документе.

Адвокат семьи Флойд Бен Крамп, в свою очередь, заявил, что 22,5 года — это «самый продолжительный срок, к которому когда-либо был приговорён полицейский за всю историю штата Миннесота».

«Сегодняшний день, возможно, станет в Америке поворотным пунктом», — отметил он.

Бывший полицейский Дерек Шовин

AFP

Ещё до вынесения приговора, выступая с речью, адвокат Шовина Эрик Нельсон подчеркнул, что это дело «находится в эпицентре культурных и политических разногласий».

Предыстория обвинений

Напомним, суд над экс-полицейским начался в марте, а 20 апреля коллегия присяжных признала Шовина виновным в убийстве Флойда.

После этого Джо Байден заявил, что обвинительный вердикт по делу о гибели афроамериканца даёт «возможность добиться ощутимого прогресса в том, чтобы восстановить душу» Соединённых Штатов.

«Мы можем это сделать. Мы можем провести разумную реформу полиции. Можем искоренить системный расизм в нашем уголовном правосудии», — отметил глава Белого дома.

Напомним, в мае прошлого года Шовин, находясь при исполнении своих обязанностей на посту полицейского, применил силовой приём к задержанному Флойду, прижав его коленом к земле и надавив на область шеи. Инцидент попал на видео, которое было распространено в соцсетях. На кадрах Флойд несколько раз пожаловался на нехватку воздуха. Затем мужчина потерял сознание и был госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице, а Дереку Шовину предъявили обвинение в убийстве.

Адвокат Шовина утверждал, что смерть Флойда была вызвана не действиями правоохранителя, а употреблением наркотических веществ и проблемами со здоровьем. После вскрытия в крови афроамериканца обнаружили метамфетамины и фентанил. Однако обвинение настаивало на версии, согласно которой Флойд скончался именно вследствие силового приёма полицейского.

По данным мартовского опроса исследовательской компании Ipsos, 36% респондентов считают, что Флойд был убит, ещё 36% либо ничего не слышали, либо не владеют достаточной информацией о суде над Дереком Шовином по делу о его причастности к смерти Флойда. 8% опрошенных полагают, что произошедшее было случайностью, а 17% респондентов заявили, что не знают, как расценить гибель афроамериканца.

Стоит отметить, что этот инцидент вызвал бурную реакцию в американском обществе. По стране прокатилась волна протестов против расизма и полицейского насилия, которые нередко сопровождались погромами и вандализмом. Активисты движения Black Lives Matter (BLM) считают, что в Соединённых Штатах существует системная практика по неоправданному применению силы со стороны правоохранителей против темнокожих американцев. Представители BLM выступают за проведение «всеобъемлющих структурных изменений».

Миннеаполис, 25 июня

AFP

© Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

К нововведениям призывает и глава государства. Так, 28 апреля Байден попросил конгресс принять закон о реформе полиции имени Джорджа Флойда. Документ уже одобрен палатой представителей, однако в сенате ещё ведутся обсуждения.

«Политический замысел демократов»

Комментируя вердикт суда по делу о гибели Джорджа Флойда, опрошенные RT эксперты отметили, что это решение «политически мотивировано».

«Традиционному истеблишменту США, который сегодня у руля, выгодно перевести все стрелки с социально-экономического неравенства, которое укоренилось в американском обществе, на расовые проблемы. И дело о гибели Флойда уже стало квинтэссенцией этих тенденций. Ведь для устранения социального неравенства нужны триллионы долларов и десятки лет работы, а за жёсткий приговор светлокожему экс-полицейскому, который призван снять напряжение в обществе, платить не надо», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Как считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, на вынесение соответствующего вердикта повлияли не столько реальные факты и действия, совершённые полицейским, сколько давление со стороны американской власти, движения BLM и других активистов.

«Это далеко не первый случай применения насилия в отношении афроамериканца. Дело о гибели Флойда получило максимальную огласку неслучайно, в этом был политический замысел демократов», — сказал аналитик.

Как напомнил Блохин, представители Демпартии изначально начали «использовать расовую проблему в качестве тарана против Дональда Трампа».

«Тогда они хотели заработать на этом необходимый им политический капитал. История, развернувшаяся вокруг Флойда, и её продолжение — всё это уже стало символом байденовской администрации и одновременно движения BLM. Некоторые даже называют темнокожего «святым», носят с собой постеры с его изображением, несмотря на то что у Флойда были проблемы с законом. Но это уже некий тренд, который крайне выгоден Байдену и его окружению», — говорит аналитик.

Он также добавил, что на волне массовых протестов за восстановление расовой справедливости демократической администрации Белого дома стало гораздо легче завоёвывать симпатии цветного электората в США, численность которого растёт. При этом, по мнению эксперта, приговор Шовину «явно не станет точкой» в долговременной истории о расовой несправедливости и насилии на этой почве в Соединённых Штатах.

«Проблему это не решит, напротив, усугубит её, поскольку на этом фоне раскол в обществе только углубляется. Проигравшие трамписты будут чувствовать себя как в осаждённой крепости, как и белокожее население в целом. Решение о длительном тюремном заключении Шовина лишь подливает масла в огонь. У Байдена не получается консолидировать поляризованное американское общество, несмотря на то что он всюду декларирует эту цель. Не думаю, что он сможет достичь этого и в будущем», — полагает Блохин.

Президент США Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst

Юрий Рогулёв также считает, что жёсткий приговор Шовину не приведёт в конечном итоге к ликвидации причин расовой несправедливости.

«Политически мотивированные судебные дела и такие же вердикты не помогают, а только затрудняют решение всех этих проблем. На вопрос расового неравенства таким образом ответить нельзя, поскольку разрыв между уровнем жизни афроамериканцев и белокожих граждан США по-прежнему остаётся высоким. Это касается и обеспеченности медицинскими услугами, и образования, и условий проживания», — пояснил Рогулёв.

Константин Блохин, в свою очередь, спрогнозировал, что администрация Байдена и далее «продолжит идти по той же колее, разыгрывая карту расовой справедливости».

«Это уже некая особенность политики демократов. Они будут пытаться ещё активнее сыграть на противоречиях в американском обществе, чтобы добиться лояльности той части, которая в будущем теоретически сможет за них проголосовать», — подытожил эксперт.