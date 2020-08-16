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«Сыграть на противоречиях»: что стоит за заявлениями США и Польши о ситуации в Белоруссии

16 августа 2020, 01:35  •  28 • В мире
Выборы в Белоруссии не были честными, заявил глава Госдепа Майк Помпео в ходе визита в Польшу. По его словам, Вашингтон и Варшава «поддерживают белорусский народ». Госсекретарь США призвал Минск вступить в переговоры с протестующими. Также Помпео обсудил с главой польского правительства «солидарный ответ» на текущие события в Белоруссии. В свою очередь, президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не нуждается в каком-либо «посредничестве». Текущую риторику со стороны ряда стран Запада эксперты расценивают как попытку прямого вмешательства в дела суверенного государства.
 
Reuters © Vasily Fedosenko
 

Президентские выборы в Белоруссии не были честными, а США и Польша «поддерживают белорусский народ». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. 

«Выборы не были свободными и не были честными... Сегодня мы обсуждали общую цель — это поддержка белорусского народа в их стремлении обрести суверенитет и свободу. Эти люди, которые выходят на протесты, они стремятся отстоять своё право на выбор», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.  

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победил нынешний глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После этого по всей стране начались акции протеста несогласных с таким результатом. 

Глава Госдепа США также поддержал освобождение задержанных участников протестных акций и призвал официальный Минск начать переговоры с протестующими. 

«Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом», — сказал Помпео, отметив, что развитие событий в республике вызывает беспокойство.

Он также добавил, что Вашингтон обсуждает с европейскими партнёрами ситуацию, которая сложилась в Белоруссии, чтобы помочь гражданам страны достичь «суверенитета и свободы».
Кроме того, Помпео обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким «солидарный ответ» на события в Белоруссии.

По мнению экспертов, ранее США планировали «мягко вовлечь Лукашенко в антироссийскую игру», задав ему прозападный вектор, а также «развести» его с Китаем. Недаром в прошлом году Минск посетил занимавший тогда должность советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон, напомнил в интервью RT политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

«Помпео рассчитывал, что этот разворот будет продолжен, а обвинения в адрес России, что именно она стоит за недовольствами, беспорядками, сохранятся. Однако этого не произошло, поэтому теперь ему ничего не остаётся, кроме как с премьером Польши делать подобные совместные заявления», — считает Межуев. 

«Попытки маневрировать»

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне приезда в Польшу госсекретаря США заявил, что в республике есть конституционное правительство, и ей не требуется какое-либо «посредничество» со стороны других государств. 

  • Акция протеста в Минске
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите»,  — сказал Лукашенко. 

Напомним, 11 августа во время визита в Ригу глава МИД Польши Чапутович заявил, что страны так называемого Люблинского треугольника, в который входят Польша, Литва и Украина, готовы «содействовать диалогу» между белорусскими властями и протестующими и взять на себя роль посредника в переговорах. 

О некоем «посредничестве» в переговорном процессе при участии Польши и Литвы 13 августа в интервью Польскому радио заявил и министр обороны республики Мариуш Блащак. 

«Это совместная инициатива Польши и Литвы — готовность выступить посредниками в переговорах (между властями и оппозицией). Её выразили президенты двух государств. Существует и инициатива, направленная в ЕС премьером Матеушем Моравецким, она касается проведения заседания Европейского совета, посвящённого ситуации в Белоруссии», — приводит его слова «Интерфакс». 

С точки зрения Бориса Межуева, Польша, Литва, некоторые государства Северной Европы и теневые силы внутри американского истеблишмента пытаются вмешаться в события, происходящие сейчас в Белоруссии, чтобы в конечном итоге «столкнуть Россию и Запад».  

«Попытки маневрировать, сыграть на противоречиях, подключать третьи силы к этому конфликту, могут вылиться в достаточно опасное столкновение. Применение насилия по отношению к протестующим, проведение «нечестных выборов», отрицание суверенитета страны во имя России — всё это будет в виде обвинений предъявлено Лукашенко США, Польшей, Литвой, странами Северной Европы», — пояснил Межуев.  

Военный компонент  

Стоит отметить, что Александр Лукашенко 15 августа, комментируя события в Белоруссии и связанные с ними заявления официальных лиц соседних стран, также обратил особое внимание на наращивание военного контингента в Польше и Литве. 

«Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооружённого компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем», — приводит слова президента Белоруссии агентство БЕЛТА.  

Напомним, что в этот же день в ходе своего визита в Польшу Майк Помпео и глава Минобороны республики Мариуш Блащак подписали договор об усилении военного сотрудничества между Варшавой и Вашингтоном. 

«В результате подписания договора в Польше не просто станет больше солдат США и американской военной инфраструктуры, но усилена гарантия, что в случае опасности солдаты Польши и США встанут плечом к плечу и защитят Польшу от любой угрозы», — приводит ТАСС слова президента республики Анджея Дуды, который присутствовал на церемонии подписания соглашения.  

В рамках этого документа в Польше будет создано передовое командование 5-го корпуса армии США, которое будет руководить американскими вооружёнными силами на восточном фланге НАТО. Также соглашение предусматривает размещение в Польше ещё 1 тыс. военных армии США и дальнейшего увеличения американского контингента.

Здесь стоит напомнить, что на днях министр обороны США Марк Эспер открыто заявил, что Соединённые Штаты перемещают американские армейские части ближе к российским рубежам для «сдерживания» Москвы.

В этом контексте, отмечают политологи, текущие заявления Вашингтона касательно ситуации в Белоруссии стоит рассматривать как попытку США «оторвать» Минск от Москвы и тем самым окончательно «отделить Россию от Западной Европы».

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«Ряд европейских стран могут и не хотеть рвать связи, прежде всего экономические, с Россией, отказываться от её энергоносителей, помощи, в том числе в нейтрализации COVID-19 или какой-либо другой угрозы. И именно поэтому госсекретарь США сейчас в очередной раз старается всячески поссорить Россию и Европу из-за Белоруссии, вынуждая ряд европейских политиков делать резкие резонансные заявления», — отметил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.  

По его мнению, те заявления, которые сейчас поступают от США и Польши, — это «прямая форма вмешательства во внутренние дела суверенного государства».  

«Усугубляет ситуацию то, что Белоруссия находится в составе Союзного государства с Россией. Это означает, что указанные страны пытаются вмешиваться во внутренние дела союзного государства, в том числе РФ. Конфликтовать в открытую с ядерной державой, с мощной армией, которая только что урегулировала ситуацию в Сирии, — чересчур. Однако в Вашингтоне понимают, что ещё один конфликт на территории Европы приведёт к углублению кризиса на этом пространстве, ослаблении экономики ЕС, что на руку Белому дому», — заключил эксперт.  

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