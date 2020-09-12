«Сыграть на кризисе»: как Польша стремится использовать ситуацию с белорусскими протестами в своих целях

Варшава сообщила о готовности «вишеградской четвёрки» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предоставить безвизовый режим гражданам Белоруссии. Об этом рассказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Ранее правительство страны запустило программу, которая облегчает переезд специалистов и компаний из Белоруссии на свою территорию. Такие меры предпринимаются на фоне прозвучавших в Варшаве заявлений о риске возникновения «новой формы Российской империи» в случае «включения» Белоруссии в «систему» России. По мнению экспертов, Варшава пытается использовать любой повод, чтобы обернуть белорусский кризис себе на пользу. Таким образом она намерена решить внутренние задачи и одновременно повысить политический вес в Европе, считают аналитики.

Производство специальных шасси для оборонной промышленности в одном из цехов ОАО «Минский завод колесных тягачей» в Минске РИА Новости © Виктор Толочко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «вишеградская четвёрка» (неофициальное название объединения четырёх центральноевропейских государств — Чешской Республики, Венгерской Республики, Республики Польша и Словацкой Республики. — RT) хочет предложить безвизовый режим для белорусов. Об этом он сообщил после встречи глав правительств четырёх стран в польском Люблине.

«Мы знаем, насколько важна наилучшая инфраструктура для торговли между нашими странами. Мы хотим предложить Белоруссии безвизовый режим. Это экономический пакет, который мы представим в рамках ближайшего заседания Европейского совета», — отметил Моравецкий.

Ранее правительство Польши запустило программу Business Harbour, которая облегчает переезд специалистов и компаний из Белоруссии. На сайте польского кабинета министров говорится, что «этот комплексный пакет поддержки поможет фрилансерам, стартапам, малому и среднему бизнесу и крупным компаниям в беспрепятственном переезде на территорию Республики Польша».

«Business Harbour — это программа, с помощью которой польское правительство поддерживает предприимчивых белорусов из сектора ИКТ. Это дополнительный набор инструментов и услуг, способствующий достижению успеха белорусов в Польше на основе знаний, современных стандартов и тесных торговых отношений с соседями и миром. Программа предусматривает, что успех белорусских предпринимателей в Польше отразится на успехе современной Белоруссии в целом», — говорится в заявлении польского правительства.

По мнению польской стороны, поскольку страна «непосредственно граничит с Белоруссией», она «несёт ответственность за своих соседей».

«За восточной границей происходят переломные изменения, к которым Европа не может оставаться равнодушной. Белорусы преодолели свой страх, и теперь они демонстрируют всему миру, что хотят быть частью Европы, состоящей из свободных, демократических и законопослушных народов. Польское правительство поддерживает эти стремления», — отмечается в сообщении польского кабмина.

«Странные умопостроения»

Между тем ранее в Польше заявили, что Варшава столкнётся «с новым видом «российской империи» на польской границе в случае «включения» Белоруссии в «систему» РФ. Об этом сообщил профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальски в интервью Polskie Radio 24.

«Что касается масштаба нашего исторического опыта, то именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если россияне полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнёмся с новым видом российской империи на нашей границе», — заявил он.

Варшава

Reuters

© Kacper Pempel

При этом, по словам Грохмальски, российская стратегия во внешней политике отличается проведением экспансии в больших масштабах.

«В случае Белоруссии наблюдались попытки овладеть культурой и цивилизацией, а также создать в рамках Союзного государства российскую республику», — утверждает польский профессор.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал «домыслами» заявления Грохмальски.

«Эти домыслы, эти высказывания — они не от глубокого понимания тех процессов, которые происходят на постсоветском пространстве и вообще в Европе», — отметил он.

По словам сенатора, Москва строит отношения с Минском, поскольку народы двух государств по факту являются одним целым.

«У них тема одна и та же... Эта элита (польская. — RT) настроена не на восстановление добрососедских отношений со всеми своими соседями, а эта элита выбрала Россию в качестве врага, вся её риторика в отношении России сводится к критике, к обвинениям в каких-то «имперских» замыслах», — сказал Цеков в беседе с RT.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что «такие умопостроения», как у польского профессора, являются «странными». По словам Новикова, там «непонятно, что является задачей, а что является аргументацией».

«Но вообще так лихо выделять Белоруссию и Россию в две отдельные цивилизации — это надо быть либо совсем дремучим человеком, не знающим исторического контекста, либо очень пристрастным человеком, который делает заявление не в зависимости от исторических реалий, а в зависимости от какой-то политической конъюнктуры, на интересы которой он работает», — пояснил Новиков в комментарии RT.

«Выдать желаемое за действительное»

По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, «рассуждая о фантомной «российской империи», поляки хотят параллельно извлечь выгоду» из той ситуации с протестами, которая сейчас наблюдается в белорусской республике. Более того, с этой целью в Польше намеренно ведут разговоры о создании некоего единого государства и присоединении Белоруссии к РФ, считает эксперт.

«Это делается исключительно в пропагандистских целях. На деле же такое понятие, как Союзное государство, — это скорее фигура речи, юридически и в международном праве оно нигде не обозначено. Всем понятно, что есть две отдельных страны, но между ними существуют тесные исторические, культурные и экономические связи — они были, есть и будут. Никакой империи точно никто создавать не собирается», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.

Протесты в Белоруссии, 6 сентября 2020 года

Reuters

Швейцер отметил, что на фоне заявлений об объединении российского и белорусского государств Польше просто легче реализовать свои инициативы по привлечению белорусского бизнеса.

При этом, как подчёркивает аналитик, Варшава планирует поступить с Белоруссией примерно по тому же сценарию, что и с Украиной: тогда «Польша также воспользовалась политическим хаосом, чтобы заполучить более-менее стоящих специалистов».

«Здесь просматриваются прямые ассоциативные связи. Варшава в буквальном смысле хочет переманить кадры Белоруссии, которые им нужны. Однако как эти люди будут чувствовать себя в Польше — большой вопрос, если, конечно, Варшаве удастся успешно осуществить свой план», — сказал Швейцер.

Как заявила в беседе с RT эксперт РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская, число желающих перебраться из Белоруссии в Польшу «будет зависеть от экономических и юридических норм», которые будут установлены для этой категории лиц на территории Польской Республики.

«Вполне возможно, что далеко не все компании захотят пойти на такой шаг, поскольку для IT-фирм в Белоруссии существуют специальные условия, в частности, практически минимальные налоги. Я не уверена, что Польша пойдёт на то, чтобы создать такие же поблажки для белорусов», — сказал аналитик.

По мнению заведующего сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константина Воронова, Польша вряд ли добьётся введения безвизового режима для граждан Белоруссии в страны «вишеградской четвёрки».

«Варшава не имеет необходимых для этого рычагов. Четыре страны ЕС не могут самостоятельно изменить шенгенские соглашения, которые регулируют безвизовый режим для третьих стран. Правила по миграционным процессам определяются общими законами союза, утверждёнными Брюсселем, который сейчас вряд ли захочет увеличивать армию трудовых мигрантов в своих границах, учитывая экономический кризис», — заявил эксперт в комментарии RT.

Поэтому Польша, выступая с подобными инициативами, скорее хочет выдать желаемое за действительное, полагает Воронов.