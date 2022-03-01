Сыграть на кризисе: как Косово собирается в ускоренном режиме вступить в НАТО и разместить у себя базу США

Министр обороны Косова Арменд Мехай заявил, что ускоренное вступление непризнанной республики в Североатлантический альянс «насущно необходимо» для обеспечения стабильности в регионе и за его пределами в условиях, когда Европа и мир якобы оказались перед лицом серьёзного вызова в сфере безопасности «на фоне жёсткой агрессии со стороны России в отношении Украины». Он также призвал США создать в Косове постоянную военную базу «для укрепления мира». По мнению экспертов, Приштина пытается воспользоваться истерией Запада из-за спецоперации России на Украине. В результате, как считают аналитики, косовские власти надеются добиться признания среди оставшихся стран ЕС и получить легитимность для своих действий против Сербии.

Министр обороны Косова Арменд Мехай заявил о важности ускоренного вступления непризнанной республики в Североатлантический альянс.

«Ускоренное вступление Косово в НАТО насущно необходимо для обеспечения безопасности и стабильности в регионе и за его пределами в условиях, когда Европа и мир оказались перед лицом серьёзного вызова в сфере безопасности на фоне жёсткой агрессии со стороны России в отношении Украины», — написал Мехай на своей странице в Twitter.

Ранее государства Запада осудили спецоперацию РФ на Украине, объявленную 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Москва подчёркивает, что это была вынужденная мера, призванная оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам отразить агрессию со стороны Вооружённых сил Украины.

Глава косовского Минобороны также отметил, что «демократическим странам остро необходимо» предпринять решительные шаги и объединиться перед лицом «такого вызова».

«Косово продемонстрировало неизменную приверженность демократическим ценностям и миру. Мы призываем страны, ещё не признавшие независимость (Косова. — RT), не колеблясь это сделать», — сказал Мехай.

Кроме того, он призвал Вашингтон разместить на территории Косова постоянную военную базу, отметив, что «в такое время» все ответственные страны должны действовать сплочённо, согласно «совместному видению мира».

«Вновь призываю США создать в Косове постоянную военную базу для укрепления мира и стабильности в регионе и за его пределами», — сказал Мехай.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью агентству «Танюг», опубликованном 19 февраля, заявил, что НАТО может принять Косово в свой состав через полгода, чтобы тем самым вынудить четыре страны ЕС — Грецию, Словакию, Румынию и Испанию — признать его независимость.

Пробиться в альянс

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель, сейчас Косово пытается воспользоваться «истерией Запада» из-за спецоперации России на Украине и «выбить для себя» членство в НАТО и постоянную американскую военную базу.

«Это игра косовских политиков, которые любые поводы, любые ситуации пытаются использовать, чтобы добиться своего», — отметил эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов высказал мнение, что на фоне происходящих событий на Украине косовское руководство пытается стать «бенефициаром крупной повестки», актором которой оно не является.

Министр обороны непризнанного Косова Арменд Мехай

© mod.rks-gov.net

«Призыв Приштины о вступлении Косова в НАТО и создании постоянной американской базы усиливает антироссийский западный контекст. Косовская сторона надеется, что это даст ей определённые бенефиции, поскольку она поддерживает мейнстрим истерии Запада относительно действий РФ на Украине», — считает аналитик.

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин также считает, что призыв Приштины к США и НАТО «связан с общим геополитическим контекстом», который касается спецоперации РФ на Украине.

«Россия последовательно выстраивала свою внешнеполитическую линию на основе непризнания Косова, в чём поддерживала Сербию. Поскольку сейчас РФ находится под шквалом критики со стороны Запада, то Приштина пытается использовать сложившуюся ситуацию, чтобы решить свои стратегические вопросы. «Российская угроза» используется как повод, чтобы продавить решения, которые ещё две недели назад вряд ли бы вызвали поддержку стран ЕС», — сказал эксперт.

Согласен с тезисом о том, что Косово пытается использовать существующую международную конъюнктуру в сфере безопасности, чтобы «пробить себе членство в альянсе», и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Приштина хочет воспользоваться окном возможностей для вступления в НАТО и за счёт текущей ситуации на Украине оправдать расширение альянса», — отметил аналитик.

Поддержка Запада

Как напоминают эксперты, Соединённые Штаты и ряд других стран НАТО выступают основными спонсорами и покровителями проекта независимого Косова.

«Запад поддерживает Приштину в противостоянии с Белградом. Многие западные страны, и в первую очередь США, де-факто выступают на стороне косовских албанцев. В целом же проект независимого Косова — это творение Соединённых Штатов и ещё целого ряда стран Североатлантического альянса», — отметил Павел Кандель.

В свою очередь, Владимир Путятин заявил, что Вашингтон сыграл активную роль в создании Косова.

«США поддержали его, официально признав, и продолжают последовательно оказывать давление на Сербию с целью признания косовской республики», — заметил эксперт.

Александр Асафов также сообщил, что Косово пользуется поддержкой США «всю историю конфликта».

«Это видно наиболее ярко, когда отношения между сторонами обостряются, например, как это было в 2021 году», — сказал аналитик.

Напомним, на фоне эскалации противостояния между косовской стороной и Сербией осенью прошлого года Пентагон решил укрепить потенциал Сил безопасности Косова. Об этом сообщало Минобороны США, отмечая также, что заместитель главы Пентагона по вопросам политики Колин Кол встретился с косовским министром обороны Мехаем, чтобы подтвердить значимость двустороннего взаимодействия в области безопасности.

Тогда Россия выразила озабоченность и назвала серьёзной проблемой поддерживаемые Западом шаги по созданию «косовской армии».

«Подобным идеям должен быть поставлен прочный заслон, а неприемлемым высказываниям на сей счёт дана чёткая квалификация», — подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций.

По его словам, отсутствие реакции Запада, который фактически потакает действиям косовской стороны, ведёт к открытому столкновению Приштины с Белградом.

Косовский силовик

© AP Photo/Visar Kryeziu

Позже, в интервью RT DE, опубликованном 10 февраля 2022 года, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что конфликт между Приштиной и Белградом не разрешается из-за двойных стандартов Запада и «попрания им соглашений».

«Приштина с подачи Запада отказывается выполнять резолюцию 1244. В ней содержатся все основополагающие элементы, реализация которых привела бы к устойчивому решению и долгосрочной стабильности в этой части Сербии», — отметил он.

«Получить легитимность»

По мнению Павла Канделя, несмотря на то что Косово признано многими странами Запада, включая большую часть государств Евросоюза и НАТО, республика остаётся непризнанной в ряде стран, в том числе европейских. И чтобы добиться более масштабного признания, Приштина хочет вступить в Североатлантический альянс, отметил эксперт.

«Это ей нужно, чтобы получить легитимность для своих действий против Сербии», — сказал Кандель.

Схожей позиции придерживается и Александр Асафов.

«Косово думает, что если войдёт в НАТО — между прочим, вопреки правилам самого альянса — и получит американскую военную базу, то зацементирует свою государственность, несмотря на то что образование непризнанной республики зиждится на военных преступлениях», — заявил аналитик.

В свою очередь, Владимир Путятин отметил, что Косово стремится в Североатлантический альянс и к созданию постоянной военной базы США на своей территории для усиления влияния в регионе, а также для наращивания давления на Белград.

«Но призывы Приштины к Вашингтону и НАТО могут косвенно также использоваться блоком и Соединёнными Штатами для оказания ещё большего давления на Сербию, которая не хочет признавать Косово, а также отказывается от введения санкций против России», — считает эксперт.

Путятин также заметил, что у НАТО есть целый ряд стандартов для новых членов альянса, которым Косово, «безусловно, соответствовать не может».

«Эта непризнанная республика остаётся одним из беднейших регионов на Балканах. Кроме того, там большие проблемы с судебной системой, гражданским управлением. Даже те вопросы, которые были у этих территорий ещё в составе Югославии, до сих пор не решены», — сказал аналитик.

Никита Данюк высказал схожее мнение. По его словам, если НАТО всё-таки решит принять Косово в блок, эта мера «будет абсолютно беспрецедентной».

«Ведь с точки зрения государственных институтов, демократии и гражданских прав и свобод, Косово вообще никак не может претендовать на вступление в альянс», — отметил он.

При этом для Приштины вступление в блок и создание постоянной американской военный базы — это в первую очередь усиление своих позиций в противостоянии с Белградом, а также наращивание финансирования непризнанной республики, считает Данюк.

«Сербия сейчас и в военном плане, и в экономическом намного сильнее Косова. Но если ты член НАТО, то по традиции ты можешь делать абсолютно всё безнаказанно при поддержке своих союзников. На это как раз и рассчитывает Приштина», — заявил эксперт.

При этом аналитики не исключают, что НАТО может решиться на предоставление Косову членства, учитывая текущую геополитическую ситуацию.

Символика НАТО

AP

«Альянс может пойти на это, поскольку в условиях геополитической напряжённости между Россией и НАТО вполне возможно, что горячие головы на Западе поддержат инициативы Косова. Так они могут продемонстрировать своё влияние и возможности на Балканах», — полагает Владимир Путятин.

По мнению Данюка, если Североатлантический альянс это сделает, то, с одной стороны, приведёт ситуацию в регионе к ещё большей дестабилизации, а с другой — покажет, что «натовская история исключительно про то, как навредить национальным интересам и нацбезопасности России за счёт бездумного расширения».