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Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство

25 марта 2020, 19:35  •  151 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Russian Look|www.globallookpress.com
Бывший украинский главнокомандующий обвиняется в ликвидации Гиви и Моторолы
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко заведено уголовное дело Генпрокуратурой ДНР. Нынешнего депутата Верховной рады и руководителя "Европейской солидарности" в Донецке подозревают в организации терактов, включая убийство лидеров ополчения Арсена Павлова и Михаила Толстых. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, пан Порошенко утвердил план по ликвидации героев Донбасса, который и был осуществлен украинскими спецслужбами. "Шоколадный король" объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно статьи УК ДНР, которую инкриминируют экс-лидеру Незалежной, а именно "Организация террористической деятельности", Петру Алексеевичу грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, пишет агентство ДАН.
Напомним, командир подразделения ополчения ДНР Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб 8 февраля 2017-го в кабинете в войсковой части в Макеевке. По одной версии, из-за обстрела реактивного огнемета "Шмель", по другой – взрыв произошел из-за заранее заложенной бомбы в самом помещении.
Командир подразделения "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб 16 октября 2016 г. в результате взрыва в подъезде его дома в Донецке.

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