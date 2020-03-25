Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Russian Look|www.globallookpress.com

Бывший украинский главнокомандующий обвиняется в ликвидации Гиви и Моторолы

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко заведено уголовное дело Генпрокуратурой ДНР. Нынешнего депутата Верховной рады и руководителя "Европейской солидарности" в Донецке подозревают в организации терактов, включая убийство лидеров ополчения Арсена Павлова и Михаила Толстых. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, пан Порошенко утвердил план по ликвидации героев Донбасса, который и был осуществлен украинскими спецслужбами. "Шоколадный король" объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно статьи УК ДНР, которую инкриминируют экс-лидеру Незалежной, а именно "Организация террористической деятельности", Петру Алексеевичу грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, пишет агентство ДАН.

Напомним, командир подразделения ополчения ДНР Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб 8 февраля 2017-го в кабинете в войсковой части в Макеевке. По одной версии, из-за обстрела реактивного огнемета "Шмель", по другой – взрыв произошел из-за заранее заложенной бомбы в самом помещении.

Командир подразделения "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб 16 октября 2016 г. в результате взрыва в подъезде его дома в Донецке.