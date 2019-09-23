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Swissinfo: грузинам отказали в предоставлении убежища в Швейцарии

23 сентября 2019, 15:54  •  37 • Украина
Если «крайняя мера» не сработает, отменят безвиз
«Во время визита в столицу Грузии Тбилиси государственный секретарь Швейцарии по вопросам миграции Марио Гаттикер (Mario Gattiker) и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали Декларацию о расширении сотрудничества в области миграции», – говорится в редакционной статье, опубликованной на сайте международной информационной службы Швейцарской национальной теле- и радиокомпании Swissinfo.
Однако, отмечает издание, это не означает, что теперь грузинам будет проще получить запрашиваемое убежище в Швейцарии, наоборот, теперь шансов практически не осталось.
Марио Гаттикер объяснил это тем, что в последнее время резко выросло количество «необоснованных ходатайств о предоставлении убежища» от граждан Грузии, прибывающих в Швейцарию, подчеркнув, что речь идёт в основном о так называемом медицинском туризме.
«Граждане Грузии теперь не будут иметь шансы получить убежище в Швейцарии, поскольку Швейцария приняла решение не удовлетворять их заявки на предоставление статуса беженца, потому что только так можно сохранить за гражданами Грузии возможность и далее пользоваться безвизовым режимом при поездках в Европу. Швейцария призвала Грузию исключить возможность для своих граждан, имеющих серьёзные заболевания, направлять ходатайства о предоставлении убежища в Конфедерации», – цитирует Swissinfo текст официального заявления Государственного секретариата по миграционным вопросам (SEM) Швейцарии.
А глава этого ведомства Марио Гаттикер со своей стороны напомнил, что отныне власти Швейцарии будут проводить «быструю и последовательную реадмиссию (возвращение) этих лиц в страну их происхождения».
Грузия и Швейцария также обязались ужесточить пограничный контроль. А швейцарская сторона даже направила в помощь пограничникам Кутаиси, где расположен второй по величине международный аэропорт Грузии, иммиграционного эксперта.
Издание напоминает, что в августе текущего года правительство Швейцарии официально признало Грузию «безопасной страной», следовательно её граждане отныне не могут просить политического или другого убежища в Швейцарии. После добавления в список «безопасных стран» репатриация граждан Грузии на родину будет происходить намного быстрее, чем раньше. В SEM объяснили это тем, что другие меры не работают, поток же заявлений о предоставлении убежища от грузин за два года вырос почти на 50%.
При этом Марио Гаттикер подчеркнул, что если и эта крайняя мера не сработает, придётся для Грузии отменить безвизовый режим со странами Шенгенской зоны, который действует для граждан этой страны с марта 2017 года, подводит итог Swissinfo.
Соб. корр. ФСК

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