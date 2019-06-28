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SWIFT загнали в тупик: Европа и Азия хотят платить России в нацвалютах без ограничений

28 июня 2019, 17:24  •  77 • Политика
Страны Европы и Азии готовы сотрудничать с Россией в обход США, что позволит повысить финансовую безопасность сторон. Российский ВПК уже извлекает выгоду от отказа от SWIFT, а вскоре к банкету присоединится Китай. Однако не стоит забывать и про тренд, направленный на отказ от доллара и переход на расчёты в нацвалютах.
Министр финансов России Антон Силуанов и председатель народного банка Китая И Ган подписали 5 июня межправительственное соглашение о переходе на расчёты в нацвалютах - рублях и юанях. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо заместителя главы российского ведомства Сергея Сторчака, адресованное председателю комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

SWIFT подвинули в сторону

Главной особенностью является то, что стороны намерены создать новый механизм расчётов, который позволит взаимодействовать российскому и китайскому аналогам межбанковской системы передачи финансовых данных SWIFT. Речь идёт о Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) и CIPS.
Как подчеркнул Аксаков, для развития рынка расчётов в нацвалютах необходимо создания финансовых механизмов, которые защитят игроков от колебаний курса. Он рассчитывает на то, что в ближайшие годы доля расчётов с Пекином в рублях вырастет с 10% до 50%. Как передаёт издание "Известия",
платить в рублях и юанях стороны будут даже по долларовым контрактам.
Ещё одну новость сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на форуме "Армия-2019". В рамках реализации контрактов на поставки вооружения Москва решила отказаться полностью от использования SWIFT и в расчётах в долларах при работе с клиентами.
"Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет - около 13 миллиардов долларов", - цитирует его слова РИА Новости.

Рекордные контракты и привлечение БРИКС

Михеев также похвастался достижениями оборонной промышленности. Портфель контрактов, по которым идут авансовые платежи, составил 52 миллиарда долларов, а всего задействовано 68 стран. С начала 2019 года Москва поставила военной техники и оружия клиентам на 6 миллиардов долларов. Популярностью пользуются системы "Панцирь", а также вертолёты Ка-52 и Ми-28.
Своё слово сказала и Госдума, которая приняла в третьем чтении закон, наделяющий ЦБ правом передавать финансовые сообщения российским и иностранным юридическим лицам на возмездной основе. Это позволит придать импульс дальнейшему развитию СПФС и поддержанию стабильности национальной платёжной системы.
Однако Москва останавливаться не намерена. В рамках саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС активнее использовать расчёты в национальных валютах, что позволит повысить безопасность финансовых операций.
"Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчётах национальных валют наших государств", - пояснил он.

Европа не отстаёт от Азии

В сотрудничестве с Москвой заинтересована и Европа. Ранее министр финансов России Антон Силуанов провёл переговоры с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, в рамках которых они договорились создать рабочую группу по продвижению вопроса о переводе взаимных расчётов на рубли и евро. Использование нацвалют позволит снизить риски для российских и европейских предпринимателей.
Как заявил Царьграду управляющий партнёр Whitestone Capital Александр Просвиряков, от доллара начали отказываться и другие страны, желающие себя обезопасить от непредсказуемой политики Вашингтона, который вводит санкции против оппонентов. Это актуально и для Европы.
Так, в прошлом году Вашингтон ввёл пошлины на сталь и алюминий, обвинив Брюссель в создании "ужасных барьеров" для американских товаров. Кроме того, США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и ввели санкции против Тегерана.
Не стоит забывать, что в этом году Дональд Трамп начал угрожать введением новых пошлин, если ЕС не откажется от субсидирования компании Airbus, а также планами по наказанию участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".
"Если у нас будет 10 валют и маленькая доля в каждой, мы будем себя чувствовать гораздо более защищёнными, нежели мы будем держать всё в одной валюте, в которой можем потерять", - заключил Просвиряков.

Отключат ли Россию от SWIFT?

Министерство финансов России ранее неоднократно заявляло о том, что не располагает информацией о том, что США могут ввести санкции, которые затронут функционирование международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT на территории РФ. При этом в случае возникновения необходимости российские власти могут распечатать Фонд национального благосостояния (ФНБ).
"Я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы", - заявил Антон Силуанов в феврале 2019 года.
Он добавил, что СПГ-проекты России могут быть профинансированы за счёт государства, если из них решат выйти иностранные инвесторы. Также Минфин РФ и Центробанк подготовили набор необходимых инструментов реагирования, которые позволят защитить вкладчиков.

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