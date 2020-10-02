Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе

Вице-премьер Армении Тигран Авинян в четверг выложил данные о потерях Азербайджана в ходе стычки в Нагорном Карабахе. Согласно инфографике, которую он выложил у себя в Facebook, Баку за несколько дней потерял 1280 солдат убитыми, 2700 ранеными, 90 беспилотников, 12 вертолётов, 4 самолёта, 181 танк, три огнемётные системы и две установки "Смерч".

Ранее Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских РСЗО "Град". Напомним, что в четверг президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе.

Они выразили соболезнование семьям погибших и призвали противоборствующие стороны сесть за стол переговоров - незамедлительно и без выдвижения предварительных условий. Минская группа ОБСЕ со своей стороны готова оказать помощь в возобновлении мирного процесса.