«Свыше 4 млн человек»: в мэрии Москвы рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Число привившихся от коронавирусной инфекции в Москве превысило 4 млн человек, из них второй компонент уже получили свыше 2,2 млн человек, сообщили в столичной мэрии. Накануне глава города Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 продолжает снижаться четвёртую неделю подряд. За минувшие сутки в стране было выявлено 23 770 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 22 218 человек, скончались 784 пациента.

Число привившихся от коронавирусной инфекции в Москве превысило 4 млн человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

«Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 млн человек», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Сделать прививку от COVID-19 в столице может любой российский гражданин старше 18 лет. Пункты вакцинации открыты на базе городских поликлиник, в нескольких торговых центрах и павильонах «Здоровая Москва».

Россияне могут сделать прививку от коронавируса одной из зарегистрированных в стране вакцин — это «Спутник V» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», «КовиВак», разработанная центром им. М.П. Чумакова, и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

В июле президент России Владимир Путин в ходе саммита АТЭС подчеркнул, что все четыре вакцины против коронавируса, которые разработаны и применяются в стране, безопасны и надёжны.

Статистика COVID-19

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 006 536, с начала пандемии в России выздоровели 5 382 213 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 149 922 человека.

За минувшие сутки в стране было выявлено 23 770 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (3188), Московской области (2478) и Санкт-Петербурге (1934). За это время выздоровели 22 218 человек, скончались 784 пациента.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 159,9 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что в Москве за прошедшие сутки были госпитализированы 1 465 человек с COVID-19, 101 пациент скончался.

«На ИВЛ находятся 588 человек», — говорится в сообщении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом, а также госпитализированных пациентов с COVID-19 продолжает снижаться четвёртую неделю подряд. Об этом он рассказал в разговоре с медиками.

«Я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернётесь к своей нормальной работе», — отметил он.

Вакцины и вакцинация

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса.

Препарат нацелен на развитие клеточного иммунитета и использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

В ФМБА уточнили, что получили официальное разрешение Минздрава на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Они будут проводиться с 19 июля.

Доклинические исследования препарата успешно завершились в июне и доказали его безопасность, иммуногенность и протективность, отметили в пресс-службе агентства.

РИА Новости

© Михай Карауш

Вместе с тем первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Соответствующее письмо, копия которого есть в распоряжении RT, общественник направил на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

Как подчеркнул Петров, некоторые граждане отказываются прививаться, пропагандируя домыслы о «вреде» вакцин. Он также напомнил о случаях незаконных продаж поддельных сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

Петров высказал мнение, что новые меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT поддержал предложение Владимира Петрова, отметив, что граждане, не желающие прививаться, должны отстаивать своё мнение в экспертных сообществах, а не заниматься лоббированием антивакцинации.

«А так в целом, особенно через интернет, когда масса совершенно ненаучной информации, дающейся людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к медицине, в конечном счёте и формирует вот такое неправильное отношение у части населения. Поэтому в большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жёсткое», — напомнил Говорин.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса «лямбда» уже был выявлен более чем в 30 странах.

«Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», — цитирует РИА Новости главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.

Кроме того, в ВОЗ рекомендовали прививать от коронавируса кормящих матерей, так как защита от инфекции может передаться ребёнку. В организации отметили, что ряд краткосрочных исследований не обнаружил никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей.