Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Главная / В России

«Свыше 4 млн человек»: в мэрии Москвы рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

20 июля 2021, 21:50  •  109 • В России
Число привившихся от коронавирусной инфекции в Москве превысило 4 млн человек, из них второй компонент уже получили свыше 2,2 млн человек, сообщили в столичной мэрии. Накануне глава города Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 продолжает снижаться четвёртую неделю подряд. За минувшие сутки в стране было выявлено 23 770 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 22 218 человек, скончались 784 пациента.
 
АГН «Москва» © Александр Авилов
 

Число привившихся от коронавирусной инфекции в Москве превысило 4 млн человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

«Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 млн человек», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Сделать прививку от COVID-19 в столице может любой российский гражданин старше 18 лет. Пункты вакцинации открыты на базе городских поликлиник, в нескольких торговых центрах и павильонах «Здоровая Москва».

Россияне могут сделать прививку от коронавируса одной из зарегистрированных в стране вакцин — это «Спутник V» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», «КовиВак», разработанная центром им. М.П. Чумакова, и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

В июле президент России Владимир Путин в ходе саммита АТЭС подчеркнул, что все четыре вакцины против коронавируса, которые разработаны и применяются в стране, безопасны и надёжны.

Статистика COVID-19

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 006 536, с начала пандемии в России выздоровели 5 382 213 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 149 922 человека.

За минувшие сутки в стране было выявлено 23 770 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (3188), Московской области (2478) и Санкт-Петербурге (1934). За это время выздоровели 22 218 человек, скончались 784 пациента.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 159,9 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что в Москве за прошедшие сутки были госпитализированы 1 465 человек с COVID-19, 101 пациент скончался.

«На ИВЛ находятся 588 человек», — говорится в сообщении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом, а также госпитализированных пациентов с COVID-19 продолжает снижаться четвёртую неделю подряд. Об этом он рассказал в разговоре с медиками.

«Я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернётесь к своей нормальной работе», — отметил он.

Вакцины и вакцинация

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса.

Препарат нацелен на развитие клеточного иммунитета и использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

В ФМБА уточнили, что получили официальное разрешение Минздрава на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Они будут проводиться с 19 июля.

Доклинические исследования препарата успешно завершились в июне и доказали его безопасность, иммуногенность и протективность, отметили в пресс-службе агентства.

  • РИА Новости
  • © Михай Карауш

Вместе с тем первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Соответствующее письмо, копия которого есть в распоряжении RT, общественник направил на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

Как подчеркнул Петров, некоторые граждане отказываются прививаться, пропагандируя домыслы о «вреде» вакцин. Он также напомнил о случаях незаконных продаж поддельных сертификатов и QR-кодов для вакцинированных. 

Петров высказал мнение, что новые меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT поддержал предложение Владимира Петрова, отметив, что граждане, не желающие прививаться, должны отстаивать своё мнение в экспертных сообществах, а не заниматься лоббированием антивакцинации.

«А так в целом, особенно через интернет, когда масса совершенно ненаучной информации, дающейся людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к медицине, в конечном счёте и формирует вот такое неправильное отношение у части населения. Поэтому в большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жёсткое», — напомнил Говорин.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса «лямбда» уже был выявлен более чем в 30 странах.

«Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», — цитирует РИА Новости главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.

Кроме того, в ВОЗ рекомендовали прививать от коронавируса кормящих матерей, так как защита от инфекции может передаться ребёнку. В организации отметили, что ряд краткосрочных исследований не обнаружил никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






109
Источник
Похожие новости
19 июля 2021, 22:00
«Дикость абсолютная»: что известно о «частной» подземной тюрьме под Петербургом
19 июля 2021, 13:45
«Купил старые жигули и телевизор»: как башкирский тракторист в 1992 году нашёл в поле огромный золотой самородок
20 июля 2021, 08:05
479 участников и громкие премьеры: какая новая техника представлена на авиакосмическом салоне МАКС-2021
20 июля 2021, 18:10
Хрусталь и золотые унитазы: что нашли в особняке главы ставропольского УГИБДД, задержанного по делу о создании ОПГ
18 июля 2021, 15:45
«Экстраординарные способности требуют доказательств»: как скептики разоблачают экстрасенсов
19 июля 2021, 11:00
«Грузоподъёмность, проходимость, комфорт»: представитель «Вездеходов Макарова» — об уникальности машины «Бурлак»
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2021, 21:55
"Не отступать": Президент Путин и Патриарх Кирилл объявили о начале Русског...
20 июля 2021, 21:55
Политолог о гипотетическом допросе Шойгу в СБУ: "Испытают нервный шок"
20 июля 2021, 21:55
Телефон Макрона поставили "на прослушку"? Стало известно, кто мог шпионить ...
20 июля 2021, 21:55
Порошенко признали "ненаучным фантастом" за слова про Крым
20 июля 2021, 22:45
«Девочка истощена и напугана»: в Бурятии возбудили дело против истязавшей приёмных де...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
15 июля 2021, 07:05
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
18 июля 2021, 03:00
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
14 июля 2021, 02:40
Украинский депутат восхитился статьей Путина: «очень сильная с точки зрения смысла»
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
16 июля 2021, 06:00
See Breeze-2021: военнослужащая из США обвинила ВСУшников в домогательствах
18 июля 2021, 20:25
Шойгу приедет на Украину, и из Киева "ломанутся все" - Клинцевич
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.