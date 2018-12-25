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Список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц
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Свыше 200 новых лиц пополнили санкционный список России по Украине

25 декабря 2018, 19:24  •  31 • Политика
Премьер Дмитрий Медведев расширил санкции против Украины. В него добавлены более 200 физических и юридических лиц.
Свыше 200 физических и юридических лиц были добавлены в санкционный список России по Украине. Соответствующее постановление подписал 25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подробности рассказали в кабинете министров.
Сообщается, что к уже имеющимся в списке 410 физическим и юридическим лицам Украины было добавлено ещё более 200. По отношению к ним будут применены специальные экономические меры.
Ранее премьер Медведев сообщил в Twitter, что подписал постановление о расширении российского санкционного списка по Украине для защиты интересов российского государства и интересов его граждан. Впервые список был создан в конце октября 2018 года в качестве ответа Москвы на санкции Киева.
Стоит добавить, санкции вводятся на фоне угроз представителей Киева. Так, в начале декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил заморозить российские активы в ответ на арест трех украинских судов, нарушивших границу России в Керченском проливе. Напомним, что ранее Москва уже ввела санкции против отдельных бизнесменов и политиков Украины в качестве зеркальных мер на санкции Киева. Среди попавших в санкционный список был даже старший сын президента Украины Алексей Порошенко. Также в список вошли главы МВД Украины, главы "Нафтогаза Украины", главы Генштаба Вооруженных сил Украины, а также генпрокурор страны и ряд других лиц. В то же время, сенатор Андрей Климов отмечал, в случае ареста российских активов Киевом последует жесткий ответ - меры будут точечными и адресными и ударят по украинским политикам.
Если Киев попытается арестовать российские активы на Украине, то в ответ Россия применит точечные ограничительные меры в отношении представителей украинской власти. Об этом заявил российский сенатор Андрей Климов.
"Списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", — приводит ТАСС сообщение кабмина.

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