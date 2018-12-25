Свыше 200 новых лиц пополнили санкционный список России по Украине

Премьер Дмитрий Медведев расширил санкции против Украины. В него добавлены более 200 физических и юридических лиц.

Свыше 200 физических и юридических лиц были добавлены в санкционный список России по Украине. Соответствующее постановление подписал 25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подробности рассказали в кабинете министров.

Сообщается, что к уже имеющимся в списке 410 физическим и юридическим лицам Украины было добавлено ещё более 200. По отношению к ним будут применены специальные экономические меры.

Ранее премьер Медведев сообщил в Twitter, что подписал постановление о расширении российского санкционного списка по Украине для защиты интересов российского государства и интересов его граждан. Впервые список был создан в конце октября 2018 года в качестве ответа Москвы на санкции Киева.

Стоит добавить, санкции вводятся на фоне угроз представителей Киева. Так, в начале декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил заморозить российские активы в ответ на арест трех украинских судов, нарушивших границу России в Керченском проливе. Напомним, что ранее Москва уже ввела санкции против отдельных бизнесменов и политиков Украины в качестве зеркальных мер на санкции Киева. Среди попавших в санкционный список был даже старший сын президента Украины Алексей Порошенко. Также в список вошли главы МВД Украины, главы "Нафтогаза Украины", главы Генштаба Вооруженных сил Украины, а также генпрокурор страны и ряд других лиц. В то же время, сенатор Андрей Климов отмечал, в случае ареста российских активов Киевом последует жесткий ответ - меры будут точечными и адресными и ударят по украинским политикам.

Если Киев попытается арестовать российские активы на Украине, то в ответ Россия применит точечные ограничительные меры в отношении представителей украинской власти. Об этом заявил российский сенатор Андрей Климов.