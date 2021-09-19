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Свыше 1,7 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании
19 сентября 2021, 12:50 • 72 • Политика
Воспользоваться правом на волеизъявление можно до 20:00
Более 1,7 миллиона жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосовании за два дня. Такая информация поступила от Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице, которые проходят в период с 17 про 19 сентября.
В штабе указали, что записанные на онлайн-голосование граждане могут воспользоваться своим правом на волеизъявление по ссылке elec.mos.ru/landing/.
В реестр дистанционного формата в российской столице включены свыше двух миллионов человек. Проголосовать можно в любое удобное время до восьми часов вечера 19 сентября.
По информации АГН "Москва", общая явка в столице на выборах в нижнюю палату парламента по состоянию на вечер 18 сентября превысила 34%, о чем сообщил представителям СМИ глава московского избиркома Юрий Ермолов. Председатель комиссии указал, что этот показатель учитывает дистанционный формат.
По итогам второго дня голосования общественный штаб практически не зафиксировал нарушений в ходе процедуры в онлайн-формате.
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