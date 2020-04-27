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Связка Зеленского и Порошенко крепнет. Президент торгует должностями на таможне и в налоговой
27 апреля 2020, 16:10 • 106 • Украина
Глава офиса президента Андрей Ермак, по слухам, продал кресло главного налоговика представителю Порошенко и занес долю от продажи президенту Зеленскому. Также на торги выставлено и кресло начальника таможни. Об этом пишут инсайдерские источники, а политики и политологи активно разбирают схему продажи «доходных мест».
Не менее интересен и тот факт, что объявленный конкурс на освободившееся вакантное место составил всего … один день, да и тот приходится на выходной.
«Кабмин объявил конкурс на должность главы налоговой службы. Конкурс объявлен 26 апреля. Конечный срок подачи документов - 27 апреля. Ну, чтобы вдруг кто «не тот» не успел податься. Вообще уже страх потеряли. Впрочем, а чего стесняться-то? Следующие выборы через 4 года, можно не париться», - объяснил журналист Юрий Ткачев.
Своя версия происходящего вокруг таможни есть и у юриста Андрея Портнова: «Это значит, новая власть выставила эту должность на продажу и уже решила, кто её покупатель. Думаю, подсказать эту глупую воровскую стратегию могла генпрокурор Ирина Венедиктова, именно она точно так же назначила в новогодние праздники новых начальников ГБР».
Пока что нет ясности, кто может занять место хипстера Нефедова. Называют фамилию экс-главы Минфина, бывшего губернатора Одесской области социалиста Василия Цушко: по разным данным его может двигать Яценюк, которого он пригрел, еще будучи в статусе губернатора. Помимо Цушко, будущим главным таможенником называют и Алексея Любченко – это налоговик, работал первым замом главы налоговой администрации в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.
В последние годы его связывала дружба с депутатом от Черкасской области – Виктором Тимошенко. Фамилия Тимошенко всплыла летом прошлого года во время предвыборной кампании в Раду: он участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от «Слуги народа», а также был причастен и к формированию списков партии президента. Входит в орбиту влияния большого друга президента Ильи Павлюка, который имеет большое влияние на процессы на таможне. Не исключено, что президент решил замкнуть таможенные потоки на себя.
А вот насчет кресла главы Налоговой такого ажиотажа нет. Вероятно, потому, что многие догадываются о новом лице этого ведомства. По инсайдерским данным, главным налоговиком страны может стать Михаил Титарчук. С 24 апреля на него возложено исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины. Титарчук на местных выборах в 2015 году баллотировался от Блока Порошенко в Одесский областной совет… Если это правда, то связка Порошенко - Зеленский еще больше окрепнет, а экс-президент отбросит все страхи по поводу возможных посадок и преследований.
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