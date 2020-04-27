Связка Зеленского и Порошенко крепнет. Президент торгует должностями на таможне и в налоговой • 106 • Украина



Глава офиса президента Андрей Ермак, по слухам, продал кресло главного налоговика представителю Порошенко и занес долю от продажи президенту Зеленскому. Также на торги выставлено и кресло начальника таможни. Об этом пишут инсайдерские источники, а политики и политологи активно разбирают схему продажи «доходных мест».







Не менее интересен и тот факт, что объявленный конкурс на освободившееся вакантное место составил всего … один день, да и тот приходится на выходной.



«Кабмин объявил конкурс на должность главы налоговой службы. Конкурс объявлен 26 апреля. Конечный срок подачи документов - 27 апреля. Ну, чтобы вдруг кто «не тот» не успел податься. Вообще уже страх потеряли. Впрочем, а чего стесняться-то? Следующие выборы через 4 года, можно не париться», - объяснил журналист Юрий Ткачев.



Своя версия происходящего вокруг таможни есть и у юриста Андрея Портнова: «Это значит, новая власть выставила эту должность на продажу и уже решила, кто её покупатель. Думаю, подсказать эту глупую воровскую стратегию могла генпрокурор Ирина Венедиктова, именно она точно так же назначила в новогодние праздники новых начальников ГБР».



Пока что нет ясности, кто может занять место хипстера Нефедова. Называют фамилию экс-главы Минфина, бывшего губернатора Одесской области социалиста Василия Цушко: по разным данным его может двигать Яценюк, которого он пригрел, еще будучи в статусе губернатора. Помимо Цушко, будущим главным таможенником называют и Алексея Любченко – это налоговик, работал первым замом главы налоговой администрации в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.



В последние годы его связывала дружба с депутатом от Черкасской области – Виктором Тимошенко. Фамилия Тимошенко всплыла летом прошлого года во время предвыборной кампании в Раду: он участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от «Слуги народа», а также был причастен и к формированию списков партии президента. Входит в орбиту влияния большого друга президента Ильи Павлюка, который имеет большое влияние на процессы на таможне. Не исключено, что президент решил замкнуть таможенные потоки на себя.



А вот насчет кресла главы Налоговой такого ажиотажа нет. Вероятно, потому, что многие догадываются о новом лице этого ведомства. По инсайдерским данным, главным налоговиком страны может стать Михаил Титарчук. С 24 апреля на него возложено исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины. Титарчук на местных выборах в 2015 году баллотировался от Блока Порошенко в Одесский областной совет… Если это правда, то связка Порошенко - Зеленский еще больше окрепнет, а экс-президент отбросит все страхи по поводу возможных посадок и преследований.

Глава офиса президента Андрей Ермак, по слухам, продал кресло главного налоговика представителю Порошенко и занес долю от продажи президенту Зеленскому. Также на торги выставлено и кресло начальника таможни. Об этом пишут инсайдерские источники, а политики и политологи активно разбирают схему продажи «доходных мест».В пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины уволили главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главы ГНС (налоговая служба) Сергея Верланова. Кстати, первым об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.Не менее интересен и тот факт, что объявленный конкурс на освободившееся вакантное место составил всего … один день, да и тот приходится на выходной.«Кабмин объявил конкурс на должность главы налоговой службы. Конкурс объявлен 26 апреля. Конечный срок подачи документов - 27 апреля. Ну, чтобы вдруг кто «не тот» не успел податься. Вообще уже страх потеряли. Впрочем, а чего стесняться-то? Следующие выборы через 4 года, можно не париться», - объяснил журналист Юрий Ткачев.Своя версия происходящего вокруг таможни есть и у юриста Андрея Портнова: «Это значит, новая власть выставила эту должность на продажу и уже решила, кто её покупатель. Думаю, подсказать эту глупую воровскую стратегию могла генпрокурор Ирина Венедиктова, именно она точно так же назначила в новогодние праздники новых начальников ГБР».Пока что нет ясности, кто может занять место хипстера Нефедова. Называют фамилию экс-главы Минфина, бывшего губернатора Одесской области социалиста Василия Цушко: по разным данным его может двигать Яценюк, которого он пригрел, еще будучи в статусе губернатора. Помимо Цушко, будущим главным таможенником называют и Алексея Любченко – это налоговик, работал первым замом главы налоговой администрации в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.В последние годы его связывала дружба с депутатом от Черкасской области – Виктором Тимошенко. Фамилия Тимошенко всплыла летом прошлого года во время предвыборной кампании в Раду: он участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от «Слуги народа», а также был причастен и к формированию списков партии президента. Входит в орбиту влияния большого друга президента Ильи Павлюка, который имеет большое влияние на процессы на таможне. Не исключено, что президент решил замкнуть таможенные потоки на себя.А вот насчет кресла главы Налоговой такого ажиотажа нет. Вероятно, потому, что многие догадываются о новом лице этого ведомства. По инсайдерским данным, главным налоговиком страны может стать Михаил Титарчук. С 24 апреля на него возложено исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины. Титарчук на местных выборах в 2015 году баллотировался от Блока Порошенко в Одесский областной совет… Если это правда, то связка Порошенко - Зеленский еще больше окрепнет, а экс-президент отбросит все страхи по поводу возможных посадок и преследований. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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