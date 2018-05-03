Связисты. Путь в бессмертие • 88 • Аналитика



В начале декабря 1941 года войска Западного фронта вели тяжелые оборонительные бои на ближних подступах к Москве. 1 декабря вражеские войска предприняли попытку прорваться к столице на более широком фронте. В районах Наро-Фоминска, Каменского, Звенигорода и западнее Кубинки атаки противника были отбиты.



В этих боях старший линейный надсмотрщик 28-го гвардейского батальона связи сержант Николай Сергеевич Новиков совершил подвиг. Выписка из его наградного листа: «Тов. Новиков обслуживал линию от КП командира дивизии до части майора Беззубова. Просочившаяся большая группа автоматчиков держала линию под обстрелом. Несмотря на сильный огонь противника тов. Новиков ползком переходил от одного обрыва к другому и лежа исправлял их. В тот момент, когда он сращивал последний прорыв, получил сильное ранение из автомата. Истекая кровью, тов. Новиков, помня свой долг телефониста, зажал порванные провода в зубах, чем восстановил связь».





Благодаря героизму Николая Новикова стало возможным сообщить в штаб о наступлении немцев. На этот участок подошло подкрепление, и атака противника захлебнулась. В результате упорных боев вражеская группировка, действовавшая на наро-фоминском направлении, была разбита.



Во время Великой Отечественной войны защитники Родины проявляли массовый героизм.



В октябре 1942 года 308-я стрелковая дивизия участвовала в боях за Сталинград. Командиром отделения связи был сержант Путилов Матвей Мефодьевич.



25 октября наши бойцы, находясь на переднем крае в самом пекле, вторые сутки удерживали дом, окруженный фашистами. Из-за разрывов минометных снарядов они лишились связи со штабом полка. Во время непрекращающегося обстрела двое связистов постарались восстановить сообщение, но были убиты. Когда Путилов, подменяя погибших товарищей, под взрывами попытался наладить связь, осколком мины его ранило в плечо. После этого он сумел, превозмогая боль, доползти до места обрыва полевого кабеля, но был ранен вторично. Вражеской миной ему раздробило другую руку. Матвей много раз пытался соединить концы провода, но из-за полученных ранений, это было невозможно. Несколько раз он терял сознание, а когда понял, что силы уходят, зажал концы провода зубами и пустил ток по телу. Связь была восстановлена. 19-летний сержант погиб с зажатыми в зубах концами телефонных проводов.



История о «мертвой хватке» героя облетела весь фронт, а его родной полк выпустил рукописную листовку, посвященную подвигу:



«Смерть немецким захватчикам! Прочитай и передай товарищу! Сталинградец! Будь стойким, как Матвей Путилов. Он был рядовым связистом и часто находился там, где вражескими снарядами и минами корежило провода, где разрывающиеся бомбы выводили из строя связь – нерв Сталинградской обороны. Сегодня на линии вражеской миной ему раздробило руку. Теряя сознание, он крепко зажал провод зубами. Восстановив связь, он умер с проволокой в зубах. Отомстим за Матвея»!



Телефонная катушка сержанта Путилова передавалась как символ доблести и героизма лучшим связистам 308 стрелковой дивизии.



Там же, в Сталинграде, недалеко от Волги, возле Банного оврага, героически погиб связист 91-го отдельного полка связи 62-й армии Василий Титаев. Устраняя прорыв на линии под минометным огнем, он получил ранение в голову и погибая, сжал провода зубами.



Подвиг Василия Титаева запечатлен на Панораме Сталинградской битвы.



О том, что связисты, погибая, не покидают пост, поэт Алексей Сурков писал:



...Осенний день был облачен и хмур.

Дрожал от взрывов подмосковный лог.

Связист зажал зубами тонкий шнур

И за сугроб, отстреливаясь, лег.

Лишь через час его в снегу нашли.

В больших глазах застыла синева.

Меж мертвых губ по проводу текли

Живой команды твердые слова.

Связист и в смерти не покинул пост,

Венчая подвигом свой бранный труд,

Он был из тех, кто, поднимаясь в рост,

Бессмертие, как города, берут. В начале декабря 1941 года войска Западного фронта вели тяжелые оборонительные бои на ближних подступах к Москве. 1 декабря вражеские войска предприняли попытку прорваться к столице на более широком фронте. В районах Наро-Фоминска, Каменского, Звенигорода и западнее Кубинки атаки противника были отбиты.В этих боях старший линейный надсмотрщик 28-го гвардейского батальона связи сержант Николай Сергеевич Новиков совершил подвиг. Выписка из его наградного листа: «Тов. Новиков обслуживал линию от КП командира дивизии до части майора Беззубова. Просочившаяся большая группа автоматчиков держала линию под обстрелом. Несмотря на сильный огонь противника тов. Новиков ползком переходил от одного обрыва к другому и лежа исправлял их. В тот момент, когда он сращивал последний прорыв, получил сильное ранение из автомата. Истекая кровью, тов. Новиков, помня свой долг телефониста, зажал порванные провода в зубах, чем восстановил связь».Благодаря героизму Николая Новикова стало возможным сообщить в штаб о наступлении немцев. На этот участок подошло подкрепление, и атака противника захлебнулась. В результате упорных боев вражеская группировка, действовавшая на наро-фоминском направлении, была разбита.Во время Великой Отечественной войны защитники Родины проявляли массовый героизм.В октябре 1942 года 308-я стрелковая дивизия участвовала в боях за Сталинград. Командиром отделения связи был сержант Путилов Матвей Мефодьевич.25 октября наши бойцы, находясь на переднем крае в самом пекле, вторые сутки удерживали дом, окруженный фашистами. Из-за разрывов минометных снарядов они лишились связи со штабом полка. Во время непрекращающегося обстрела двое связистов постарались восстановить сообщение, но были убиты. Когда Путилов, подменяя погибших товарищей, под взрывами попытался наладить связь, осколком мины его ранило в плечо. После этого он сумел, превозмогая боль, доползти до места обрыва полевого кабеля, но был ранен вторично. Вражеской миной ему раздробило другую руку. Матвей много раз пытался соединить концы провода, но из-за полученных ранений, это было невозможно. Несколько раз он терял сознание, а когда понял, что силы уходят, зажал концы провода зубами и пустил ток по телу. Связь была восстановлена. 19-летний сержант погиб с зажатыми в зубах концами телефонных проводов.История о «мертвой хватке» героя облетела весь фронт, а его родной полк выпустил рукописную листовку, посвященную подвигу:«Смерть немецким захватчикам! Прочитай и передай товарищу! Сталинградец! Будь стойким, как Матвей Путилов. Он был рядовым связистом и часто находился там, где вражескими снарядами и минами корежило провода, где разрывающиеся бомбы выводили из строя связь – нерв Сталинградской обороны. Сегодня на линии вражеской миной ему раздробило руку. Теряя сознание, он крепко зажал провод зубами. Восстановив связь, он умер с проволокой в зубах. Отомстим за Матвея»!Телефонная катушка сержанта Путилова передавалась как символ доблести и героизма лучшим связистам 308 стрелковой дивизии.Там же, в Сталинграде, недалеко от Волги, возле Банного оврага, героически погиб связист 91-го отдельного полка связи 62-й армии Василий Титаев. Устраняя прорыв на линии под минометным огнем, он получил ранение в голову и погибая, сжал провода зубами.Подвиг Василия Титаева запечатлен на Панораме Сталинградской битвы.О том, что связисты, погибая, не покидают пост, поэт Алексей Сурков писал: Автор: O.Solvi Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 88 Источник Похожие новости Битва конца или начала? Сатанинская пляска на пепле «одесской Хатыни» Связисты. Путь в бессмертие

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