«Связи нет, все на нервах». Родные моряков «Норда» не знают, когда увидят близких

Родственники моряков арестованного Украиной сейнера «Норд» с нетерпением ждут возвращения близких. Вечером 7 апреля Госпогранслужба Украины не пропустила их через границу, и долгожданная встреча отложилась на неопределенный срок.

Судовладельцы не сообщают журналистам, когда планируется препринять вторую попытку доставить рыбаков в Крым, родные тоже понятия не имеют, когда встречать своих:

- Позвонила мама, как обычно: «Всё хорошо» - и на три секунды. Я не знаю, как они и когда их встречать. Если б я знала, я была бы спокойна, - сдавленным голосом ответила на вопросы корреспондента КП-Крым Лариса Оборина, дочь повара «Норда». - Конечно, всей семьей будем встречать, с нетерпением ждем.

Ирина Оборина, кок. Фото: ВКонтакте

- Связи сейчас с мужем нет, не знаю ситуацию. Мы с нетерпением ждем его, уже все на нервах, непонятно, почему не выпускают. Нет информации, у нас уже сил нет и терпения, просто ждем всей семьей, - рассказала КП-Крым жена механика «Норда» Надежда Таранец.

- Ждем, конечно, всей семьей будем встречать. Связи нет, не знаем. Все соберемся, конечно, очень сильно ждем , смотрим новости, любую информацию, - рассказала "Комсомольской правде - Крым" Инна Умиленова, у которой на «Норде» аж двое членов семьи - муж и сын.

Как сообщалось, в украинские пограничники в пункте пропуска Гоптовка Харьковской области заблокировали дипломатические автомобили России, где находились 9 членов экипажа сейнера «Норд». Как рассказал адвокат Владимир Войтюк, взамен изъятых ранее при обыске российских паспортов у рыбаков с собой были временные удостоверения для выезда за границу, предоставленные российским консульством.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что предъявленные документы не дают права на пересечение границы, и на членов экипажа составили административные протоколы.

В пятницу, 6 апреля, Приморский районный суд города Мариуполя признал девятерых членов экипажа судна «Норд» виновными в незаконном пересечении украинской границы (ст. 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и присудил всем штрафы в размере от 2000 до 3500 гривен.

Дмитрий Бажанов, практикант. Фото: ВКонтакте

Адвокаты уже перевели средства на счёт украинского казначейства. Оплату штрафов взяли на себя судовладельцы.

Члены экипажа также проходят в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении капитана судна. Их ждут в СБУ десятого апреля для дачи показаний.