Связать регионы: каким будет российский пассажирский лайнер Ил-114-300

Заводы Объединённой авиастроительной корпорации приступили к агрегатной сборке двух перспективных пассажирских самолётов Ил-114-300. Эти лайнеры предназначены для эксплуатации на местных авиалиниях и приспособлены для посадки на необорудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. По словам экспертов, Ил-114-300 также отличает высокая топливная эффективность, которая достигается благодаря использованию разработанных в России турбовинтовых двигателей. Аналитики считают, что лайнеры данного класса будут крайне востребованы на российском рынке и позволят улучшить транспортное сообщение между регионами страны.

На предприятиях Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) началась агрегатная сборка перспективных турбовинтовых пассажирских самолётов Ил-114-300. Об этом сообщили в ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

На серийных заводах в Воронеже, Ульяновске и Нижнем Новгороде в рамках промышленной кооперации ОАК в агрегатной сборке заложены две машины. Впоследствии самолёты будут подключены к программе сертификационных испытаний, говорится в заявлении пресс-службы «Ила».

«У нас также формируется центр по обучению лётного и технического состава, который позволит до момента ввода воздушного судна в эксплуатацию пройти обучающий курс и подготовку соответствующим специалистам. Мы нацелены на поставку воздушных судов в удалённые регионы, готовы к общению и сотрудничеству по реализации программы Ил-114-300», — рассказал директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

В феврале корпорация «МиГ» сообщила, что на авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде началось производство отсеков фюзеляжа для первого серийного самолёта Ил-114-300. Всего на предприятии будет изготовлено семь отсеков фюзеляжа, которые затем передадут для окончательной сборки на Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина.

По данным РСК «МиГ», первый полёт Ил-114-300 должен состояться в ноябре 2020 года. В свою очередь, в ПАО «Ил» сообщили, что серийные поставки лайнера намечены на 2023 год.

Забытый проект

Ил-114-300 является модернизированной версией разработанного ещё в советские годы турбовинтового самолёта Ил-114, предназначенного для эксплуатации на местных воздушных линиях.

Первый полёт Ил-114 совершил 29 марта 1990 года. По планам разработчиков, он должен был заменить устаревшие самолёты Ан-24. В 1994 году собрали первые серийные машины, однако из-за экономических и организационных трудностей тех лет провести сертификацию машины в МАК для осуществления пассажирских перевозок удалось лишь в 1997 году.

В дальнейшем судьба проекта складывалась непросто. Его производство изначально основывалось на международной кооперации — в нём, помимо СССР, участвовали Польша, Чехословакия, Югославия и Румыния. Окончательная сборка проходила на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова. После распада Советского Союза и соцлагеря это стало главной проблемой для создания и реализации Ил-114.

Такая схема, отмечают эксперты, негативно сказывалась на стоимости самолёта и его перспективах на рынке. Несмотря на планы выпускать до 100 лайнеров в год, в реальности на ташкентском предприятии удалось наладить лишь мелкосерийное производство, которое было полностью свёрнуто в 2012 году. Всего было выпущено порядка 20 машин этого типа.

12 мая 2016 года в Сочи состоялось совещание по развитию авиации, на котором президент России Владимир Путин высказался о необходимости создания российского регионального самолёта.

Как отмечают эксперты, на тот момент в стране фактически не оказалось собственных воздушных судов подобного типа: Ан-24, Ту-134 и Як-40 устарели, а с производством Ан-148, который РФ выпускала в Воронеже по украинской лицензии, возникли трудности из-за кризиса в отношениях Москвы и Киева.

«Для такой страны, как наша, с такой огромной территорией, как у нас, конечно, нужна собственная машина, правда, при этом, на мой взгляд, нужно стремиться к тому, что если создавать такую машину, то она должна быть перспективной не только для нашего рынка, но и конкурентоспособной на мировых рынках», — отметил тогда глава государства.

По словам Владимира Путина, ситуация, когда людям приходится летать в соседние регионы, делая пересадку в Москве или Санкт-Петербурге, является неприемлемой.

«Мы знаем, как осуществляется доставка пассажиров на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, внутри регионов. Часто людям приходится летать в соседние регионы через Москву или Санкт-Петербург, — подчеркнул президент России. — Это абсолютно неприемлемо, так как создаёт большие сложности и для людей, и для экономики в целом».

Глава Минпромторга Денис Мантуров представил участникам совещания четыре возможных варианта ближнемагистрального самолёта: Ил-114, новый лайнер на базе Ан-140, российско-китайский проект турбовинтовой машины МА-700 и турбореактивный самолёт Ту-324.

В итоге выбор пал на Ил-114: к концу мая было принято решение о выделении на его реализацию 50 млрд рублей до 2025 года. По словам Мантурова, в эту сумму входят «оцифровка, разработка, запуск производства» и обеспечение поставок.

Самолёт Ил-114

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Новый самолёт

Экипаж модернизированного Ил-114 будет состоять из командира и второго пилота, отмечается на сайте «Ильюшина». На воздушном судне установят цифровой пилотажно-навигационный комплекс, который позволяет эксплуатировать самолёт в любое время суток даже при сложных метеорологических условиях.

Ил-114-300 планируется оборудовать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки АО «ОДК-Климов». По сравнению с оригинальной версией машины они позволят увеличить дальность полёта с максимальным числом пассажиров на борту до 1900 км.

По мнению заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимира Попова, выбор в пользу турбовинтовых, а не турбореактивных двигателей был сделан из-за их экономичности.

«Турбовинтовые самолёты на сегодняшний день являются самыми экономически выгодными машинами, которые можно использовать и в гражданской авиации, и в транспортной авиации военно-воздушных сил. Двигатели работают качественно, они дешевле, их топливная эффективность достаточно высока», — рассказал он в беседе с RT.

Как отметил эксперт, особенностью этих двигателей является то, что они также устанавливаются и на вертолётах.

«Двигатель одинаковый и для вертолётов, и для самолётов. И мы его полностью производим в России — импортозамещение стопроцентное», — заявил Попов.

По его словам, на самолётах этой серии будет также установлена современная авионика, отвечающая всем современным требованиям.

Максимальная вместимость Ил-114-300 составляет 68 человек, высота полёта — до 7,6 км, а крейсерская скорость — до 500 км/ч. Лайнер может нести до 6,5 т полезной нагрузки.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

РИА Новости

© Александр Астафьев

На сайте компании отмечается, что новый самолёт будет отличать высокая топливная эффективность, достигнутая благодаря реализации «современных научно-технических достижений по обеспечению требуемых уровней аэродинамического и массового совершенства самолёта и силовой установки».

Ил-114-300 сможет осуществлять посадку как на бетонированные, так и грунтовые покрытия. Помимо этого, на судне предусмотрен встроенный трап, что позволит эксплуатировать его в малооборудованных аэропортах. Всё это, по мнению экспертов, позволит расширить географию применения самолёта.

«Эти лайнеры могут выполнять взлёты и посадку с плохо подготовленных взлётно-посадочных полос. У нас таких аэродромов львиная доля. Их целесообразно развивать, чтобы региональные авиалинии обслуживали как можно больше простого населения. Это позволит соединить такие большие пространства, как Сибирь и Дальний Восток», — считает Попов.

В отличие от оригинального Ил-114 новый самолёт будет полностью производиться на территории России. Проект, кроме того, предусматривает возможность создания на его базе семейства самолётов различных типов: грузовых, комбинированных грузопассажирских, а также машин, оборудованных для медицинских целей или аэрофотосъёмки, судов с лыжно-колёсным шасси.

Отмечается, что при разработке Ил-114-300 использовались новейшие цифровые технологии, позволяющие работать по бесчертёжной системе в едином информационном пространстве.

Главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов в беседе с RT отметил важность реализации подобных проектов для обеспечения технологической независимости страны.