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«Связано с завозами из стран Европейского региона»: за сутки в России выявлен 71 случай заражения коронавирусом

23 марта 2020, 13:30  •  68 • В России
За минувшие сутки в России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Все новые заболевшие зафиксированы в Москве. По данным оперативного штаба, они недавно прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. На этом фоне глава правительства Михаил Мишустин поручил не допускать необоснованных увольнений, так или иначе связанных с коронавирусом, а также взял на контроль готовность медучреждений по всей стране. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин обязал горожан старше 65 лет соблюдать домашний режим.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

За минувшие сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах. Сейчас у нас за сутки зафиксирован 71 случай. 17 человек выздоровели. Всего это 438 заболевших», — сказал премьер.

Как уточнили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ, все новые случаи зафиксированы в Москве. Речь идёт о гражданах, которые в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Все они находятся в инфекционных боксах, результаты анализов подтверждены в установленном порядке.

«В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней», — подчеркнули в оперативном штабе.

Также принято решение изменить схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция». Теперь Москва не будет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в научный центр «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.

«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчёта: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — говорится в сообщении.

Правительственные поручения

На фоне развития ситуации с распространением COVID-19 правительство России выделило Минпромторгу 10 млрд рублей из резервного фонда на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий. Ещё 7,5 млрд рублей выделено на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Ряд указаний поступил и от главы кабмина. Мишустин распорядился подготовить предложения по недопущению необоснованных увольнений, прямо или косвенно связанных с коронавирусом. Поручение дано Минтруду и Минюсту, срок выполнения — 25 марта.

Помимо этого, премьер-министр распорядился организовать дистанционное выделение пособий гражданам, которым это необходимо. Ещё одной предложенной мерой стала отсрочка выплат регионов по долгам. Вместе с тем руководители регионов с 24 марта должны будут представлять в правительство информацию о готовности медучреждений противостоять распространению коронавируса.

«Я поручил Росздравнадзору совместно с регионами ежедневно начиная с завтрашнего дня, с 24 марта, предоставлять в правительство актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией», — сказал глава кабмина.

Он также распорядился предоставить до 27 марта данные о том, сколько по всей стране в регионах в отдельно взятых медучреждениях развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов могут принять больных и оказать им помощь и какое оборудование там установлено.

Премьер также призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.

Домашний режим для москвичей

С аналогичным призывом выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник опубликовал обращение, в котором заявил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), с 26 марта по 12 апреля обязаны соблюдать домашний режим.

Мэр обратился к этим категориям граждан с просьбой не посещать общественные места и выходить в магазин или аптеку только в случае необходимости.

«Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть тёплой», — добавил мэр.

В качестве компенсационной меры москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4000 рублей, из которых 2000 рублей начислят авансом. Вторую половину можно получить после окончания домашнего режима в случае его ответственного соблюдения.

Собянин также обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, которые находятся на домашнем режиме.

Коронавирус. Обращение к старшему поколению. Меры поддержки семей с детьми: https://t.co/UZSbBBDYP9

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 23, 2020

На этом фоне градоначальник сообщил, что временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Ещё одна мера коснулась школьников. Учащихся 5-х классов и старше в период закрытия учебных заведений лишат льготного проезда на общественном транспорте.

«Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — пояснил Собянин.

Добавим, что с призывом к пожилым гражданам обратился и глава Подмосковья Андрей Воробьев. Пресс-служба губернатора опубликовала сообщение, в котором жителям области в возрасте старше 65 лет порекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

Также в понедельник, 23 марта, из московской больницы была выписана ещё одна пациентка, перенесшая COVID-19.

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Взаимодействие РФ с другими странами по COVID-19


На этом фоне продолжается взаимодействие с другими странами в вопросах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китая на подмосковный аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок.

Как уточнили в Минпромторге, это первая из запланированных крупных поставок защитных средств. Маски направят в регионы и волонтёрским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам. Кроме того, средства защиты поступят в ряд федеральных органов, включая ФТС, МВД и ФСБ.

Отметим, что за несколько дней до этого состоялся телефонный разговор Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также высказались в пользу углубления взаимодействия в медицине и разработке лекарств.

В свою очередь, накануне девять самолётов Минобороны России с военными медиками и оборудованием были направлены в Италию. Встречавший российскую делегацию начальник Генштаба Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь.

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской Республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь», — сказал Вичерелли.

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