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Связано с внешними силами: Президент Ливана сделал неожиданное заявление о взрыве в Бейруте

09 августа 2020, 12:00  •  57 • В мире
Президент Ливана Мишель Аун сделал неожиданное заявление о взрыве, который разрушил половину Бейрута и унёс жизни 154 человек. Аун заявил, что рассматривается и версия о том, что трагедия может быть связана с внешними силами.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что внешние силы также могут быть причастны к взрыву в Бейруте. Причина пока не установлена, но различные версии рассматривают следователи.
"Есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", - процитировал президента ливанский телеканал MTV.
Власти будут разбираться, произошло "внешнее нападение" или в порту случился пожар. Аун попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту.
Напомним, что на складе в порту взорвалась селитра. В результате погибли больше 150 человек, около пяти тысяч были ранены. Профессор РАН, доктор химических наук, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга заметил, что есть три версии произошедшего. Это тушение селитры водой, попадание искры при сварке или пожар в полузакрытых помещениях.

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