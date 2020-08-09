Связано с внешними силами: Президент Ливана сделал неожиданное заявление о взрыве в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что внешние силы также могут быть причастны к взрыву в Бейруте. Причина пока не установлена, но различные версии рассматривают следователи.

"Есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", - процитировал президента ливанский телеканал MTV.

Власти будут разбираться, произошло "внешнее нападение" или в порту случился пожар. Аун попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту.

Напомним, что на складе в порту взорвалась селитра. В результате погибли больше 150 человек, около пяти тысяч были ранены. Профессор РАН, доктор химических наук, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга заметил, что есть три версии произошедшего. Это тушение селитры водой, попадание искры при сварке или пожар в полузакрытых помещениях.