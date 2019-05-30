Связанные одной сетью: Россию и Узбекистан объединит энергетика

Россия и Узбекистан заключили соглашение об условиях финансирования гидроэнергетических проектов на территории республики Центральной Азии. Документ был подписан в Ургенче по итогам переговоров российского и узбекского премьеров Дмитрия Медведева и Абдуллы Арипова в рамках первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств. Особое внимание на встрече уделили продвижению проекта строительства в Узбекистане атомной электростанции.

Речь на заседании совместной комиссии шла о взаимодействии в торгово-экономической, промышленной, энергетической, инвестиционной, транспортной, сельскохозяйственной и высокотехнологичной областях, а также в сферах культуры и образования.

–– Для нас Узбекистан –– ключевой партнер в Центральной Азии. Мы рассчитываем, что этот новый инструмент –– а именно комиссии на уровне глав правительств — также будет дополнительным стимулом, дополнительным инструментом для реализации больших задач, крупных инвестиционных проектов, гуманитарных проектов, которые осуществляются в наших государствах и которые в последние годы были интенсифицированы, –– сказал Дмитрий Медведев.

Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. По данным Федеральной таможенной службы РФ, взаимный товарооборот в 2018 году вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $4,4 млрд. На 26,5% увеличился российский экспорт в Узбекистан (до $3,3 млрд), положительную динамику демонстрировали и поставки узбекской продукции в Россию. Рост составил 3,57%, до $1,1 млрд. Россия с долей 16,9% сохранила второе место среди ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана. РФ опережает лишь Китай с долей 19%.

–– Положительная динамика сохраняется и в этом году. У нас увеличился оборот на 10%. Поэтому есть амбициозная задача — вывести наш торговый оборот на уровень $10 млрд, — добавил Дмитрий Медведев. — Уверен, что если мы столь энергично будем всем этим заниматься, то это нам по силам в самое ближайшее время.

Российский экспорт в Узбекистан за последний год увеличился по всем товарным группам: металлы, машины, оборудование, целлюлозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности, текстиль, продовольственные товары и сельхозсырье. По многим показателям вырос и импорт из Узбекистана в Россию. Традиционно здесь лидируют текстиль и изделия из него, обувь, продовольственные товары, сельхозсырье.

Основные российские инвесторы — ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Вымпелком» — и другие компании вложили в экономику республики порядка $9 млрд. В общей сложности в Узбекистане действует около 1,1 тыс. предприятий с российским участием, из них около 150 — со 100-процентным капиталом со стороны РФ.

Особое внимание на переговорах было уделено продвижению совместного с «Росатомом» стратегического проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане. 17 мая в Ташкенте агентство «Узатом» и ГК «Росатом» подписали контракт на проведение инженерных изысканий на площадке строительства АЭС. В сентябре 2018 года главы правительств РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики, в соответствии с которым «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения «3+» с реакторными установками ВВЭР-1200. Строительство станции планируют начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Также по итогам переговоров госкорпорация ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана договорились об основных условиях финансирования гидроэнергетических проектов в республике, а также подписали договор об открытии кредитной линии.