Связала и оставила в сарае: в Омской области женщину подозревают в издевательствах над 10-летним сыном

В Омской области следователи проводят проверку в отношении 39-летней жительницы посёлка Любинский. По словам 10-летнего мальчика, мать избила его за прогул уроков, после чего связала, заткнула рот носками и оставила в сарае на ночь. Однако мальчику удалось сбежать. Он отправился к другу, мать которого и сообщила об инциденте в правоохранительные органы. Сейчас ребёнок находится в социально-реабилитационном центре. В отношении матери проводится доследственная проверка, после чего может быть возбуждено уголовное дело, сообщили RT в региональном СК.

Жительницу Любинского района Омской области могут привлечь к уголовной ответственности за истязание 10-летнего сына. По словам самого ребёнка, его матери не понравилось, что он прогулял уроки, она избила его и закрыла на ночь в сарае.

О происшествии полицейские узнали 16 мая со слов женщины, к сыну которой ночью пришёл избитый одноклассник и рассказал об издевательствах матери.

Инспектору по делам несовершеннолетних пострадавший мальчик рассказал, что утром 15 мая он не пошёл в школу, в чём вечером признался матери. В наказание женщина избила его ремнём, а затем при участии своей старшей 19-летней дочери отвела в сарай. Там, по словам ребёнка, его привязали к столбу и заткнули рот кляпом из носков, который сверху замотали марлей. В таком виде его и оставили на ночь в неотапливаемой хозяйственной постройке, выключив там свет и заперев дверь на замок.

Однако мальчику удалось освободиться — он выбрался из сарая через окно и прибежал домой к своему другу, мать которого сразу сообщила о произошедшем в полицию.

Как пояснили RT в пресс-службе УМВД России по Омской области, пострадавший ребёнок бежал по посёлку босиком, в одной футболке и спортивных брюках, хотя накануне сильно похолодало. Мальчику удалось быстро добраться до дома друга, поскольку он жил через несколько домов.

«Он был немного напуган. В результате проверки выяснится, регулярно ли мать использовала такие методы воспитания. Дочь, в свою очередь, просто слушалась мать. Мальчик абсолютно положительно характеризуется по месту учёбы и по месту жительства. Учится он выше среднего и плохих оценок у него нет», — рассказал представитель регионального УМВД.

После телефонного звонка от жительницы посёлка Любинский, приютившей у себя пострадавшего мальчика, на место сразу выехали полицейские.

В пресс-службе омского УМВД также уточнили, что в ту ночь, когда школьник сбежал к другу, заявлений от родственников о его пропаже в полицию не поступало.

После инцидента, 16 мая, мальчик прошёл медэкспертизу, по итогам которой у него обнаружили кровоподтёки, которые «могли возникнуть от ударного воздействия тупых предметов и вреда здоровью не причинили». Сейчас ребёнок помещён в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В пресс-службе УМВД по Омской области подчёркивают, что ранее семья пострадавшего школьника не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Известно лишь, что дети не общаются со своим отцом, мать растит их одна.

Как рассказала RT директор Любинской средней образовательной школы №1 Татьяна Соломина, мальчик перешёл из другой школы только в этом учебном году, сейчас он учится в четвёртом классе. По словам Соломиной, ранее ни сам ребёнок, ни его семья не вызывали беспокойства у педагогов.

«Он учится в нашей школе только с 1 сентября прошлого года. Мальчик обычный, про семью ничего плохого сказать не могу. Мама — адекватная женщина. Не знаю, что там могло произойти», — сообщила директор учебного заведения.

В отношении 39-летней матери пострадавшего мальчика было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как пояснила RT старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального СК Лариса Болдинова, уголовное дело возбуждено только в отношении матери ребёнка. Мера пресечения в отношении женщины пока не избиралась.

По итогам доследственной проверки женщину также могут привлечь к ответственности за истязание сына и незаконное лишение свободы.

«Материалы переданы в Любинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Омской области, где по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 127 У РФ («Незаконное лишение свободы»). По итогам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкции статей 127, 117 УК РФ предусматривают наказание от трёх до пяти и от трёх до семи лет лишения свободы», — уточняется в официальном сообщении на сайте регионального управления СК.