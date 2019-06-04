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Связал и поместил в чемодан: На дне озера на Кипре нашли тело шестой жертвы маньяка-убийцы
04 июня 2019, 21:24 • 32 • В мире
Тело шестой жертвы серийного убийцы, орудовавшего на Кипре, обнаружили в чемодане на дне токсичного озера. Пока опознать его нельзя - труп сильно обезображен.
Со дна красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеров в трёх десятках километров от столицы Кипра Никосии подняли тело шестой жертвы серийного убийцы. Об этом пишет местное издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Первые жертвы маньяка были найдены в шахте в деревне Митсеро. Там нашли тело филиппинки, которая пропала в мае 2018 года. Через несколько дней оттуда же было извлечено ещё одно тело женщины. По подозрению в убийствах был задержан 35-летний военнослужащий, который впоследствии признался в содеянном.
Полиция полагает, что мужчина убил пять женщин и двоих детей. Все они граждане иностранных государств. В озере с ядовитыми отходами с местного рудника также были найдены тела жертв, без вести остаётся пропавшей только одна шестилетняя девочка.
Извлечённое же сегодня тело было помещено в чемодан с керамической плиткой, жертву перед этим связали. По словам собеседника издания, пока невозможно провести опознание, так как тело сильно обезображено, но полиция предполагает, что труп принадлежит 30-летней филиппинке Марикар Вальдес.
Ранее глава Кипра Никос Анастасиадис отправил в отставку главу полиции в связи с тем, что родственники жертв жаловались на отказ принимать у них заявления о пропаже близких.
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