Связь восстановлена, экипаж не пострадал: Британская компания отчиталась о том, что Иран освободил ее танкер

Напомним: корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее задержал танкер Mesdar, шедший под флагом Либерии и принадлежащий британской компании Norbulk Shipping. Иран со своей стороны подтвердил эти сведения официально.

В итоге компания-оператор судна сообщила, что оно освобождено, и поведала некоторые подробности задержания. По данным Norbulk Shipping, вечером в пятницу на борт корабля высадились военные. Они были вооружены и не позволили судну продолжать путь по его маршруту.

Через несколько часов военные покинули танкер, и он пошел далее по проливу. Связь с судном была восстановлена, никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее глава МИД Британии Джереми Хант объявил об участии в заседании чрезвычайного правительственного комитета в связи с задержанием Ираном британского и либерийского танкеров в Ормузском проливе, напоминает телеканал RT.