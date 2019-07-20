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Связь восстановлена, экипаж не пострадал: Британская компания отчиталась о том, что Иран освободил ее танкер

20 июля 2019, 06:09  •  14 • Политика
Британская компания Norbulk Shipping отчиталась о том, что Иран освободил принадлежащий ей танкер Mesdar, задержанный ранее в Ормузском проливе. Владельцы подчеркнули, что пропавшая было связь с судном восстановлена, его экипаж не пострадал.
Напомним: корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее задержал танкер Mesdar, шедший под флагом Либерии и принадлежащий британской компании Norbulk Shipping. Иран со своей стороны подтвердил эти сведения официально.
В итоге компания-оператор судна сообщила, что оно освобождено, и поведала некоторые подробности задержания. По данным Norbulk Shipping, вечером в пятницу на борт корабля высадились военные. Они были вооружены и не позволили судну продолжать путь по его маршруту.
Через несколько часов военные покинули танкер, и он пошел далее по проливу. Связь с судном была восстановлена, никто из членов экипажа не пострадал.
Ранее глава МИД Британии Джереми Хант объявил об участии в заседании чрезвычайного правительственного комитета в связи с задержанием Ираном британского и либерийского танкеров в Ормузском проливе, напоминает телеканал RT.

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