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Связь Пашиняна с Госдепом США привела к потере Карабаха - эксперт
08 декабря 2020, 11:25 • 79 • Политика
Иностранные агенты умело поворачивают политику в угоду своим хозяевам
Нагорный Карабах оказался потерян для Армении из-за того, что ее премьер Никол Пашинян думал не о своем народе, а выполнял поставленные Вашингтоном задачи. На это указал политолог Марат Гогуадзе.
По его словам, Запад активно внедряет во власть на постсоветском пространстве своих людей. Ярким примером этого служит Пашинян, который, придя к власти в Армении, первым делом постарался оторвать ее от России, запрещая российские СМИ и сея недоверие между странами.
"Он пытался разрушить многовековую дружбу между народами России и Армении. Это конкретная работа иностранного агента на Госдеп. Действия Пашиняна привели к практически полной потере Нагорного Карабаха",
– цитирует РИА ФАН политолога. В свое время, по мнению Гогуадзе, также поступил генсек и первый президент СССР Михаил Горбачев.
"Его желание угодить Западу привели к тому, что наша великая страна была раздроблена и разграблена",
– подчеркнул эксперт. Сейчас аналогичные задачи выполняет белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и лидеры Незалежной Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые имеют тесную связь с Фондом Сороса.
О том, что в украинском руководстве есть ставленники Сороса, рассказал нардеп Рады Вадим Рабинович.
Ранее уступки Горбачева американцам, в результате которых НАТО продвинулось на восток к российским границам, назвали "политическим Чернобылем".
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