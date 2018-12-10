Связь на высоком уровне: Почему ни одному пранкеру не удастся подшутить над Путином по телефону

Специалисты службы протокола рассказали о связи на высоком уровне, как главы государств разговаривают по телефону, как защищена связь и почему над российским лидером Владимиром Путины не сможет подшутит ни один пранкер.

Н едавно президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что сразу после пограничного инцидента в Керченском проливе ему не удалось дозвониться до российского лидера Владимира Путина. В Москве подтвердили: телефонный разговор между лидерами действительно не состоялся. Более того, он и не планируется в ближайшее время.

Правда, речь не о том, что Порошенко набирал номер Путина, а тот сбрасывал звонки и не брал трубку.

Обычно, т елефонному разговору между высшими должностными лицами предшествует целый ряд обязательных процедур. Служба протокола сообщает, что такие беседы готовятся также тщательно и кропотливо, как и п ереговоры вживую.

″ Как правило, предложение «поговорить по телефону» передается заинтересованной стороной по дипломатическим каналам, либо через МИД, либо через представительство″ - говорит Владимир Шевченко. Он возглавлял 10 лет кремлевскую службу протокола. Работал при президенте СССР Михаиле Горбачеве и президенте России Борисе Ельцине.

Обычно стороны указывают время контакта и темы разговора. Кроме того может прилагаться перечень вопросов, которые предлагается обсудить.

Если же предложенное время не устраивает сторону, которую приглашают к беседе, та предлагает свой вариант. Причем причины могут озвучиваться: состояние здоровья, плотный график и тому подобное, а могут не озвучиваться. В этом случае формулировка отказа выглядит так: «К сожалению, разговор не может состояться».

Обычно одна из сторон отказывает в звонке, если считает беседу бесполезной или же вредной. Напомним, российский лидер Владимир Путин объяснил отказ общаться с Петром Порошенко нежеланием участвовать в его избирательной кампании.

Обычно согласование телефонного разговора может занять несколько дней.

Кстати, разговоры с главами государств, с которыми у России много разногласий, происходили и происходят регулярно.

Но это все не имеет отношения к экстренным случаям, когда нужно срочное общение в режиме горячей линии. В этом случае, есть специальный канал, который, к примеру, связывает Кремль и Белый дом.

Еще одна особенность: главы государств никогда не беседуют по телефону тет-а-тет. Протокол требует переводчиков с обеих сторон. Это происходит даже в том случае, если стороны прекрасно могут общаться на одном языке.

″ От точности формулировок зависит многое: неудачное выражение, возникшая двусмысленность способны повлечь очень неприятные последствия″, — говорит Владимир Шевченко.

Кстати, роль переводчика — особая. Ведь ему приходится не только сразу переводить, но и иногда даже исправлять явные оговорки правителя— на собственный страх и риск.

Примечательно, что те переводчики, которые работали в СССР, вспоминают, что легко было с Брежневым — он всегда читал заранее подготовленный текст, экземпляр которого был и у переводчика.

Кстати, е сли президент Р Ф ведет разговор из Кремля или из подмосковной резиденции, то тогда переводчик обычно находится в своем рабочем помещении - в здании МИД.

Помимо него н а линии присутствуют технические специалисты, которые следят за качеством связи, а также офицеры службы безопасности.

Специалисты уверены, что р оссийскому лидеру не гроз я т шутки и розыгрыши от пранкеров, так как МИД и Кремль надежно фильтруют звонки президенту.

А вот зеркальная ситуация возможна — если кто-то решит сымитировать звонок из Кремля, то это может получится, так как популярность Владимира Владимировича в мире очень этому способствует.

Современные линии связи, которыми пользуются главы государств и правительств, оснащены многоуровневой защитой, не позволяющей ни подслушать разговор, ни вмешаться в него.