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Связь на высоком уровне: Почему ни одному пранкеру не удастся подшутить над Путином по телефону
10 декабря 2018, 15:09 • 143 • Политика
Специалисты службы протокола рассказали о связи на высоком уровне, как главы государств разговаривают по телефону, как защищена связь и почему над российским лидером Владимиром Путины не сможет подшутит ни один пранкер.
Недавно президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что сразу после пограничного инцидента в Керченском проливе ему не удалось дозвониться до российского лидера Владимира Путина. В Москве подтвердили: телефонный разговор между лидерами действительно не состоялся. Более того, он и не планируется в ближайшее время.
Правда, речь не о том, что Порошенко набирал номер Путина, а тот сбрасывал звонки и не брал трубку.
Обычно, телефонному разговору между высшими должностными лицами предшествует целый ряд обязательных процедур. Служба протокола сообщает, что такие беседы готовятся также тщательно и кропотливо, как и переговоры вживую.
″Как правило, предложение «поговорить по телефону» передается заинтересованной стороной по дипломатическим каналам, либо через МИД, либо через представительство″ - говорит Владимир Шевченко. Он возглавлял 10 лет кремлевскую службу протокола. Работал при президенте СССР Михаиле Горбачеве и президенте России Борисе Ельцине.
Обычно стороны указывают время контакта и темы разговора. Кроме того может прилагаться перечень вопросов, которые предлагается обсудить.
Обычно одна из сторон отказывает в звонке, если считает беседу бесполезной или же вредной. Напомним, российский лидер Владимир Путин объяснил отказ общаться с Петром Порошенко нежеланием участвовать в его избирательной кампании.
Обычно согласование телефонного разговора может занять несколько дней.
Кстати, разговоры с главами государств, с которыми у России много разногласий, происходили и происходят регулярно.
Еще одна особенность: главы государств никогда не беседуют по телефону тет-а-тет. Протокол требует переводчиков с обеих сторон. Это происходит даже в том случае, если стороны прекрасно могут общаться на одном языке.
″От точности формулировок зависит многое: неудачное выражение, возникшая двусмысленность способны повлечь очень неприятные последствия″, — говорит Владимир Шевченко.
Кстати, роль переводчика — особая. Ведь ему приходится не только сразу переводить, но и иногда даже исправлять явные оговорки правителя— на собственный страх и риск.
Примечательно, что те переводчики, которые работали в СССР, вспоминают, что легко было с Брежневым — он всегда читал заранее подготовленный текст, экземпляр которого был и у переводчика.
Кстати, если президент РФ ведет разговор из Кремля или из подмосковной резиденции, то тогда переводчик обычно находится в своем рабочем помещении - в здании МИД.
Помимо него на линии присутствуют технические специалисты, которые следят за качеством связи, а также офицеры службы безопасности.
А вот зеркальная ситуация возможна — если кто-то решит сымитировать звонок из Кремля, то это может получится, так как популярность Владимира Владимировича в мире очень этому способствует.
Сигнал шифруется на выходе из строго защищенного узла связи, расшифровка — уже на другом конце. Если происходит несанкционированное подключение к линии, сеанс автоматически прерывается, передает РИА Новости.
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