Связь Грефа с Биллом Гейтсом привела к русской вакцине от COVID: "Совпадение? Может быть..."

В распоряжении "Первого русского" появилась копия договора об оказании логистических услуг по перевозке груза - комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Достаточно внушительный документ на 29 страницах. Исполнителем госконтракта стоимостью почти 8,5 миллионов рублей выступает ООО "Иммунотехнологии". О реализации проекта и удивительной связи "дочки" Сбера с фондом Билла и Мелинды Гейтс в своей авторской программе на "Первом русском" рассказала Мария Иваткина.

"За 8 млн рублей компания обязуется развезти по России 23 тысячи 200 доз вакцины, произведённой центром Гамалеи. Известно, что она носит название "Гам-КОВИД-Вак" и транспортируется в виде двух флаконов, каждый компонент представлен в виде замороженного раствора в стеклянном флаконе. Далее следуют технические характеристики, требования к логистике и прочее, но нам интересно не это, а перевозчик. "Дочка" Сбера, компания ООО "Иммунотехнологии", была зарегистрирована 15 мая 2020 года в Москве с размером уставного капитала 50 миллионов рублей".

Генеральным директором компании "Иммунотехнологии" значится Дмитрий Валерьевич Ефимов. Широкая публика его не очень знает, а между тем это человек интересный.

"Дмитрий Ефимов до "Ииммунотехнологий" был старшим вице-президентом немецкой компании STADA, которая является главным европейским партнёром фармацевтического гиганта GSK, - говорит Мария Иваткина. - А GSK в свою очередь - та самая компания, которую с 2014 года финансирует фонд Билла и Мелинды Гейтс, которые не жалеют миллиарды на разработку вакцины от ковида. Совпадение? Может быть. А быть может, и нет, и настоящие планы короля логистики Германа Грефа мы узнаем чуть позже. Но очевидно, что с Гейтсами его что-то связывает. И это не только одержимость управлением людьми".