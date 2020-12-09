Святотатство на камеру: Азербайджанцы сняли на видео спиливание православных крестов в Карабахе

На кадрах ролика можно заметить, как двое военных спиливают циркулярной пилой металлический крест, установленный на армянской территории, которая отошла Азербайджану по итогам трёхстороннего соглашения. Ещё два человека, один из которых одет в военную форму, с восторгом смотрят на акт вандализма. В конечном итоге солдатам удалось сломать крест. Обрушив остатки конструкции на землю, они начали изображать радость.

И самое главное для них - попасть в кадр. На родине оценят их вандализм и назовут героями, - пишет Telegram-канал "Баграмян 26".

Это уже не первое подобное видео. Ранее в Сети появились ролики, на которых азербайджанские военные ногами ломают надгробия на армянском кладбище. Всё это действие также сопровождалось смехом и шутками.

Примечательно, что жители Карабаха, чьи земли отошли Баку, предугадали реакцию азербайджанцев и, перед тем как покинуть родное село, выкопали на кладбище своих родственников, чтобы над их могилами никто не глумился.

Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, документ предполагает создание в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, задача которого - следить, чтобы стороны не нарушали перемирие.