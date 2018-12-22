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Святейший Патриарх Кирилл благословил верующих молиться в русском монастыре на Афоне
22 декабря 2018, 00:24 • 55 • В мире
Святейший Патриарх Кирилл благословил верующих молиться в русском монастыре на Афоне. Как сообщил отец Игорь Филоненко, клирик московского храма Святителя Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской слободе, принимать участие в Таинствах разрешено в Русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре.
Православных верующих благословили принимать участие в Таинствах на Афоне. Как сообщил клирик московского храма Святителя Филиппа, Митрополита Московского, в Мещанской слободе отец Игорь Филоненко, это разрешение дано Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Данное благословение касается Свято-Пантелеимонового монастыря, который является одним из древнейших монастырей на Святой горе. Это является исключением из ранее оглашенных условий из-за ситуации с Фанаром, в других монастырях на Афоне по-прежнему молиться не дозволяется.
"Сейчас Святейший Патриарх Кирилл, в целях икономии, благословил принимать участие в Таинствах на Афоне, в русском Пантелеимоновом монастыре. Все аплодировали. Многое лето Святейшему Патриарху Кириллу, за его пастырскую мудрость и Любовь", - написал он на странице в соцсети.
Ранее сообщалось, что в связи с поддержкой Константинополем раскольнических настроений Синод Русской Церкви признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Из-за этого верующим Русской Православной Церкви не дозволялось молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции.
Досье
Афон или Святая гора - самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, которое находится в церковной юрисдикции Константинопольского патриарха. Сегодня это одно из главных святых мест для православных, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Афон допускаются только мужчины любого вероисповедания, которым для посещения необходимо получить специальное разрешение. Православные клирики должны также получать предварительное разрешение от Константинопольской патриархии.
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