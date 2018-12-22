Святейший Патриарх Кирилл благословил верующих молиться в русском монастыре на Афоне. Как сообщил отец Игорь Филоненко, клирик московского храма Святителя Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской слободе, принимать участие в Таинствах разрешено в Русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре.

Православных верующих благословили принимать участие в Таинствах на Афоне. Как сообщил клирик московского храма Святителя Филиппа, Митрополита Московского, в Мещанской слободе отец Игорь Филоненко, это разрешение дано Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Данное благословение касается Свято-Пантелеимонового монастыря, который является одним из древнейших монастырей на Святой горе. Это является исключением из ранее оглашенных условий из-за ситуации с Фанаром, в других монастырях на Афоне по-прежнему молиться не дозволяется.

"Сейчас Святейший Патриарх Кирилл, в целях икономии, благословил принимать участие в Таинствах на Афоне, в русском Пантелеимоновом монастыре. Все аплодировали. Многое лето Святейшему Патриарху Кириллу, за его пастырскую мудрость и Любовь", - написал он на странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что в связи с поддержкой Константинополем раскольнических настроений Синод Русской Церкви признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Из-за этого верующим Русской Православной Церкви не дозволялось молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции.

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