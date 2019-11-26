Святая простота либералов • 122 • Аналитика

Недавно Владимир Познер в своём интервью порадовал нас либеральной оценкой происходящего на Украине: «Они добились многого… они выбирают президента, а не кто-то другой. Они могут сказать: «Мы выбрали Порошенко, мы выбрали Зеленского, у нас — реальные выборы, а у вас что?»



Демократия Порошенко

Вот так наш известный обозреватель и либерал видит демократию на Украине, которая «добилась многого», в отличие от России. Мы можем сказать, что, когда выбирали Порошенко, едва не убили кандидата в президенты Олега Царёва: «гражданские активисты» встретили его сразу после прямого эфира, и никакая демократия его не спасла, пришлось Царёву спасаться в Москве. До сих пор Олег Царёв вынужден жить в Москве, как и многие другие известные украинские политики, потому что «демократия» на Украине находится под контролем «гражданских активистов», по совместительству боевиков военизированных неонацистских формирований, сегодня на первый план вышел «Азов». Наш проницательный либерал всего этого не видит. Почему?





Потому, что кандидатура Порошенко прошла предварительное согласование в западных столицах у признанных лидеров западной демократии, включая саму Ангелу Меркель, после чего Порошенко неожиданно получил бешеную социологию от социологов, связанных с западными столицами, которую ожидаемо закрепили цифры голосования. Ряд политологов тогда доказывали, что победа Порошенко на выборах нарисована, это чистая подтасовка, но кто об этом сегодня помнит? Время прошло и всё покрылось бронёй «демократии», за которой укрывается сегодня и наш Познер.



Это либеральный парадокс: его светочи, такие проницательные и дальнозоркие в одних случаях, в других, причём рядом стоящих, оказываются удивительно близорукими и наивными. Просто святая простота!



Демократия Зеленского

Всех «достижений» Порошенко за годы его президентства Познер как бы не видит: не видит развязанной войны на Донбассе, политических убийств на Украине, ни одно из которых не раскрыто, как и того, с каким единодушием прокатили Порошенко избиратели на очередных выборах. Потому что он видит славную победу на выборах Владимира Зеленского. Но забывает сказать, чем она была обеспечена. Мы напомним: Зеленский в буквальном смысле обещал посадить Порошенко «на нары». За это народ его и выбрал, но до сих пор ждёт обещанного.



Народ голосовал против Порошенко, поэтому победил Зеленский, какая демократия! Просто сведение счётов! Однако совсем не народ был главным действующим лицом в этом «демократическом акте», а шеф МВД и наци-полка «Азов» Арсен Аваков: его боевики безбоязненно гоняли по стране ещё действующего президента Порошенко и не дали СБУ Грицака «нарисовать» итоги очередных выборы. Санкцию на это Аваков получил в Госдепе США во время срочной предвыборной командировки в Вашингтон, после которой он простодушно заявил: «У нас будет новый политический цикл». Оказался пророком!



Поэтому боевики «Азова» во главе с «белым вождём» Билецким ведут сегодня себя как настоящие хозяева в стране и помыкают президентом Зеленским, открыто угрожают ему майданом, гилякой и роялем, а целый президент заискивает перед своими хулителями.



И президента Зеленского, и президента Порошенко поставил на должность Госдеп США, а просчитанный социологами народ выполнял функцию массовки и статистов на избирательных участках под уличным контролем неонацистских боевиков. Вот и вся «демократия». Или спектакль? Познер видит в этом «демократию», «народ выбрал Зеленского», а мы видим, что без кадрового решения Госдепа по Зеленскому и силовой поддержки Авакова остался бы Порошенко на второй срок, на что он сам и намекал.



Однако настоящие российские либералы, не только Познер, видят во всём этом токмо «демократию», потому что она правильная, прозападная, потому что она согласована с Вашингтоном. Поэтому при всех неонацистах на улицах Киева, спектаклях и политических репрессиях она для либералов «правильная».



Наверное, они понимают про себя, что сегодняшняя Украина – это колония, но ведь колония-то западная, значит, прогресс налицо. Потому что все ценности и свободы для наших либералов – только слова, прикрывающие главную задачу: уложить Россию под Запад. Вот Украину уложили под Запад, пусть и с помощью бандеровских нацистов, и они этому рады, поэтому видят в этом токмо «демократию» и свободный выбор народа, а неонацистов не видят. Иногда у некоторых либеральных деятелей и даже СМИ проскальзывает иезуитское оправдание: самой же России будет лучше, если Запад её немного придушит в колониальных объятьях. Станет в конце концов как-нибудь западной страной… Выход, похоже, один: исчезнет или Россия, или пятая либеральная колонна в России.



Синдром хамелеона

Поэтому обозреватель Познер видит «демократию» на Украине. Поскольку солнце демократии восходит только на Западе, а на Востоке оно всегда заходит. Поэтому Восток должен всегда взирать на Запад снизу вверх и не замечать его пятен, даже неонацистских. В этом заключаются главные либеральные демократические ценности.





И ведь не скажешь, что Познер глуп и не видит всей глупости этого либерального анализа, скорее, наоборот. Что же мы в таком случае наблюдаем? Да, это чеховский хамелеон, которому то холодно, то жарко, и он то укрывается демократическим западным пальто, то снимает его и цедит сквозь зубы: «Госдура!» Так Познер отвечает на свой же вопрос: «А у нас что?»





А у нас президент Владимир Путин, который пользуется уже многие годы такой очевидной поддержкой народа, что выборы действительно становятся в некотором смысле формальностью. Аналогичную картину мы наблюдаем в Германии, где авторитет Меркель многие годы лишает интриги местные выборы, а сама она является уже многие годы канцлером. В этом Меркель идёт нога в ногу с Путиным, но к Германии вопросов у Познера не возникает: «А у них что?» Потому что у западного солнца, по либеральному определению, не может быть пятен. Недавно Владимир Познер в своём интервью порадовал нас либеральной оценкой происходящего на Украине: «Они добились многого… они выбирают президента, а не кто-то другой. Они могут сказать: «Мы выбрали Порошенко, мы выбрали Зеленского, у нас — реальные выборы, а у вас что?»Вот так наш известный обозреватель и либерал видит демократию на Украине, которая «добилась многого», в отличие от России. Мы можем сказать, что, когда выбирали Порошенко, едва не убили кандидата в президенты Олега Царёва: «гражданские активисты» встретили его сразу после прямого эфира, и никакая демократия его не спасла, пришлось Царёву спасаться в Москве. До сих пор Олег Царёв вынужден жить в Москве, как и многие другие известные украинские политики, потому что «демократия» на Украине находится под контролем «гражданских активистов», по совместительству боевиков военизированных неонацистских формирований, сегодня на первый план вышел «Азов». Наш проницательный либерал всего этого не видит. Почему?Потому, что кандидатура Порошенко прошла предварительное согласование в западных столицах у признанных лидеров западной демократии, включая саму Ангелу Меркель, после чего Порошенко неожиданно получил бешеную социологию от социологов, связанных с западными столицами, которую ожидаемо закрепили цифры голосования. Ряд политологов тогда доказывали, что победа Порошенко на выборах нарисована, это чистая подтасовка, но кто об этом сегодня помнит? Время прошло и всё покрылось бронёй «демократии», за которой укрывается сегодня и наш Познер.Это либеральный парадокс: его светочи, такие проницательные и дальнозоркие в одних случаях, в других, причём рядом стоящих, оказываются удивительно близорукими и наивными. Просто святая простота!Всех «достижений» Порошенко за годы его президентства Познер как бы не видит: не видит развязанной войны на Донбассе, политических убийств на Украине, ни одно из которых не раскрыто, как и того, с каким единодушием прокатили Порошенко избиратели на очередных выборах. Потому что он видит славную победу на выборах Владимира Зеленского. Но забывает сказать, чем она была обеспечена. Мы напомним: Зеленский в буквальном смысле обещал посадить Порошенко «на нары». За это народ его и выбрал, но до сих пор ждёт обещанного.Народ голосовал против Порошенко, поэтому победил Зеленский, какая демократия! Просто сведение счётов! Однако совсем не народ был главным действующим лицом в этом «демократическом акте», а шеф МВД и наци-полка «Азов» Арсен Аваков: его боевики безбоязненно гоняли по стране ещё действующего президента Порошенко и не дали СБУ Грицака «нарисовать» итоги очередных выборы. Санкцию на это Аваков получил в Госдепе США во время срочной предвыборной командировки в Вашингтон, после которой он простодушно заявил: «У нас будет новый политический цикл». Оказался пророком!Поэтому боевики «Азова» во главе с «белым вождём» Билецким ведут сегодня себя как настоящие хозяева в стране и помыкают президентом Зеленским, открыто угрожают ему майданом, гилякой и роялем, а целый президент заискивает перед своими хулителями.И президента Зеленского, и президента Порошенко поставил на должность Госдеп США, а просчитанный социологами народ выполнял функцию массовки и статистов на избирательных участках под уличным контролем неонацистских боевиков. Вот и вся «демократия». Или спектакль? Познер видит в этом «демократию», «народ выбрал Зеленского», а мы видим, что без кадрового решения Госдепа по Зеленскому и силовой поддержки Авакова остался бы Порошенко на второй срок, на что он сам и намекал.Однако настоящие российские либералы, не только Познер, видят во всём этом токмо «демократию», потому что она правильная, прозападная, потому что она согласована с Вашингтоном. Поэтому при всех неонацистах на улицах Киева, спектаклях и политических репрессиях она для либералов «правильная».Наверное, они понимают про себя, что сегодняшняя Украина – это колония, но ведь колония-то западная, значит, прогресс налицо. Потому что все ценности и свободы для наших либералов – только слова, прикрывающие главную задачу: уложить Россию под Запад. Вот Украину уложили под Запад, пусть и с помощью бандеровских нацистов, и они этому рады, поэтому видят в этом токмо «демократию» и свободный выбор народа, а неонацистов не видят. Иногда у некоторых либеральных деятелей и даже СМИ проскальзывает иезуитское оправдание: самой же России будет лучше, если Запад её немного придушит в колониальных объятьях. Станет в конце концов как-нибудь западной страной… Выход, похоже, один: исчезнет или Россия, или пятая либеральная колонна в России.Поэтому обозреватель Познер видит «демократию» на Украине. Поскольку солнце демократии восходит только на Западе, а на Востоке оно всегда заходит. Поэтому Восток должен всегда взирать на Запад снизу вверх и не замечать его пятен, даже неонацистских. В этом заключаются главные либеральные демократические ценности.И ведь не скажешь, что Познер глуп и не видит всей глупости этого либерального анализа, скорее, наоборот. Что же мы в таком случае наблюдаем? Да, это чеховский хамелеон, которому то холодно, то жарко, и он то укрывается демократическим западным пальто, то снимает его и цедит сквозь зубы: «Госдура!» Так Познер отвечает на свой же вопрос: «А у нас что?»А у нас президент Владимир Путин, который пользуется уже многие годы такой очевидной поддержкой народа, что выборы действительно становятся в некотором смысле формальностью. Аналогичную картину мы наблюдаем в Германии, где авторитет Меркель многие годы лишает интриги местные выборы, а сама она является уже многие годы канцлером. В этом Меркель идёт нога в ногу с Путиным, но к Германии вопросов у Познера не возникает: «А у них что?» Потому что у западного солнца, по либеральному определению, не может быть пятен. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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