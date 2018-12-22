Священнослужитель из Донбасса: Пытки – самое страшное, что пришлось пережить

Эксклюзивное интервью с иеромонахом Феофаном (Кратировым), бывшим священнослужителем одного из монастырей Донецкой епархии канонической Украинской Православной Церкви, пережившим плен и пытки в СБУ

Автор:

Павленко Дмитрий

Состоявшийся 15 декабря в Киеве «волчий собор», на котором президент Украины Пётр Порошенко официально объявил о создании псевдоправославного политического суррогата — так называемой «УПА-ПЦ», положил начало официальным гонениям на каноническую Украинскую Православную Церковь.

Однако по факту политические преследования священнослужителей и мирян начались за четыре с лишним года до организованного при посредничестве стамбульского Фанара раскола. Произошедший в феврале 2014 года государственный переворот на Украине и последовавшая за ним украинская карательная операция в Донбассе привели к первым жертвам среди духовенства и мирян, первым разрушенным и повреждённым в результате обстрелов православным храмам.

Таким был иеромонах одного из монастырей Донецкой епархии канонической Украинской Православной Церкви Феофан (в миру — Георгий Кратиров). В 2015 году отец Феофан был похищен сотрудниками СБУ на подконтрольной Киеву территории бывшей Донецкой области и в течение месяца подвергался пыткам. В эксклюзивном интервью Царьграду священнослужитель поделился воспоминаниями о событиях первого года войны в Донбассе и своим видением будущего канонической Украинской Православной Церкви в условиях варфоломеевского раскола и гонений.

Отец Феофан (Кратиров). Фото предоставлено о.Феофаном

Царьград: Расскажите, где вы находились и как воспринимали происходившие в Киеве события? Был ли государственный переворот неожиданностью?

Отец Феофан: Я тогда находился в одном из монастырей Донецкой епархии, нёс послушание старшего охранника. Когда осенью 2013 года я увидел первые выступления в Киеве, уже тогда понимал, что будет гражданская война, спровоцированная Западом, будет сакральная жертва, а затем «крестовый поход» на Восток. Тогда многие крутили пальцем у виска. А я всё равно готовился, организовал целую систему охраны монастыря.

В феврале 2014 года произошёл расстрел так называемой «небесной сотни». Жалко этих людей. Они заблудшие, их просто обманули. Им дали ложную идею, ложную цель, за которую они отдали свои жизни.

23 февраля 2014 года, после того как Янукович бежал из Киева, к нам в монастырь приехала целая делегация украинских журналистов. Поводом послужила запись в Facebook, сделанная депутатом Верховной рады Бригинцом. Он написал, что Янукович якобы скрывается в Никольском монастыре... Журналисты походили, поснимали, убедились, что никакого кортежа с Януковичем здесь нет, и уехали с миром.

Ц.: Было ли уже в то время предчувствие войны?

Отец Феофан: Я видел в новостях, как эти автобусы из Киева ехали на восток, как боевики говорили, что едут «отвоёвывать перемогу Майдана». Я понял, что сейчас начнётся что-то страшное. 15 марта 2014 года прошла первая колонна военной техники, после чего такие передвижения стали регулярными. Тогда все были в шоке, но ещё не верили, что будет война.

В таком тревожном ожидании прошло два месяца. 2 мая я, как обычно, вышел проверять посты своих охранников, и тут мне по рации сообщают, что в Одессе сожгли людей. Это был ужас, конечно. Затем 22 мая недалеко от нашего монастыря под Благодатным боевиками «Правого сектора» (запрещённая в России организация — прим. Царьграда) были расстреляны солдаты ВСУ из 51-й бригады, которых ещё вертолётами потом накрыли.

Первая техника украинских военных в Донбассе. Март 2014 года. Фото о.Феофана (Кратирова)

Ц.: Это разве не ополченцы из группы Безлера там сработали?

Отец Феофан: Нет. Это был как раз День святителя Николая, у нас проходил крестный ход, и все слышали тот бой. После обеда я отправился на место и разговаривал с выжившими солдатами ВСУ. Они и рассказали, что то «червоно-чорни були».

А началось всё с того, что накануне вечером колонну 51-й бригады остановили местные жители и уговорили украинских военных вернуться назад. А затем им позвонили из командования или «Правого сектора» и потребовали расстрелять гражданских и продолжать движение. Они отказались. Им было дано время до утра. И утром к месту расположения военных подъехали несколько зелёных бронемобилей «Приватбанка». Оттуда вышли люди в чёрной форме и потребовали командира. Командир высунулся из БМП, ему сразу выстрелили в голову, после чего завязался бой. Один бронемобиль подожгли, и он загорелся. Правосеки побросали своих раненых и погибших в остальные машины и скрылись. А потом по украинским военным отработали вертушки, которые сожгли дотла подожжённый бронемобиль правосеков, чтобы невозможно было опознать их «200-х».

Ц.: Притом эти ВСУшники из 51-й бригады — с Западной Украины, с Волыни.

Отец Феофан: Те, с которыми я разговаривал, были из Буковины. По-моему, эти люди — герои. И выжившие потом все пропали без вести.