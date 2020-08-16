Священника ПЦУ выгнали из автобуса посреди дороги под Ивано-Франковском из-за возмущения «российской попсой»





Российская «попса» выиграла со счетом 1:0 у служителя культа из Православной церкви Украины (ПЦУ) Романа Винника.Состязание состоялось не где-нибудь, а в окрестностях Ивано-Франковска, что придаёт событию специфической остроты и колорита.Винник в качестве пассажира междугородного автобуса был высажен из него посреди пути следования, после того как заявил о своём недовольстве русской музыкой, звучавшей в транспортном средстве.О своих злоключениях священник сообщил на своей странице в Facebook.Инцидент с Винником приключился 12 августа. Транспорт следовал по маршруту Ивано-Франковск — Долина.«Дорогие друзья! Сегодня приехал домой очень поздно из Ивано-Франковска. Никогда бы не мог подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет русская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше, в с. Вестовая. Оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — сообщил он, не в состоянии эмоционально оправиться после случившегося.И это немудрено — ведь в тех же окрестностях располагается музей Степана Бандеры.«Ужас... где мы живём. Калуш, где музей Степана Бандеры... Люди опомнитесь», — стенает Винник.Но беда к Виннику, как водится, пожаловала не одна: он собирался сфотографировать водителя и номер автобуса, но не смог, потому что у него разрядился телефон. Вдобавок к этому над ним ещё и поглумились одесситы.«К сожалению, на беду ещё и разрядился мобильный телефон, когда хотел запечатлеть водителя и номер автобуса. Зато коллаборационисты, которые там ехали (из Одессы) меня фотографировали как звезду. Просто представил, как трудно патриотам на востоке или в центре Украины. С нами Бог и Украина», — завершил служитель культа ПЦУ своё повествование.Внимающие дали понять, что обеспокоенность пострадавшего небеспочвенна.«Вы даже не представляете, насколько нам тут тяжело», — не без уныния откликнулась Анастасия Кушниренко из Одессы.«Меня тоже ругали в маршрутке Спас — Франковск, когда я предложила водителю выключить российскую попсу и послушать украинских исполнителей», — посетовала львовянка Anna Kravtsiv.«Так получается, что у нас одни русские живут, это жесть, а за что мы тогда воюем: за Россию или за Украину. Слов нет», — ужаснулся Вася Пигиль.Напомним, ранее сообщалось, что на отдыхе в Геническе «ватниками» были избиты два брата-националиста. После случившегося они обратились к побратимам с призывом быть осмотрительными и ездить в места с «пророссийским населением» только с пистолетом или хотя бы с газовым баллончиком.