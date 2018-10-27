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«Священник» украинской лжецеркви заявил, что пытается понять Гитлера
27 октября 2018, 08:24 • 83 • Политика
Гражданин Украины Богдан Костюк, относящийся к раскольничьей организации «Киевский патриархат», выложил на своей странице Faccebook видеозапись речей Адольфа Гитлера.
Один из «священников» украинской лжецеркви попал в фокус внимания СМИ своей страны после того, как выложил на своей странице Facebook видеозапись речей Адольфа Гитлера. Позже мужчина удалил данную информацию, тем не менее скриншоты с ней остались в распоряжении представителей прессы.
Примечательно, что Костюк служит капелланом в одной из частей ВСУ и вместе с рядом бойцов ведет работы по патриотическому воспитанию украинской молодежи. Кроме того, судя по записям в его аккаунтах в соцсетях, он также активно интересуется деятельностью «Правого сектора».
Когда подписчики его страницы в Facebook прямо обратились к Богдану Костюку за пояснением его действий, он ответил, что выложил запись речей Гитлера из-за любви к истории. Так, полковой капеллан заявил, что пытается понять ее «без навязанных идеологических наслоений».
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