«Священник» украинской лжецеркви заявил, что пытается понять Гитлера

Один из «священников» украинской лжецеркви попал в фокус внимания СМИ своей страны после того, как выложил на своей странице Facebook видеозапись речей Адольфа Гитлера. Позже мужчина удалил данную информацию, тем не менее скриншоты с ней остались в распоряжении представителей прессы.

Примечательно, что Костюк служит капелланом в одной из частей ВСУ и вместе с рядом бойцов ведет работы по патриотическому воспитанию украинской молодежи. Кроме того, судя по записям в его аккаунтах в соцсетях, он также активно интересуется деятельностью «Правого сектора».

Когда подписчики его страницы в Facebook прямо обратились к Богдану Костюку за пояснением его действий, он ответил, что выложил запись речей Гитлера из-за любви к истории. Так, полковой капеллан заявил, что пытается понять ее «без навязанных идеологических наслоений».