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Священник, артист, моряк: ФСБ рассекретила русских, убитых в японском концлагере не биоопытами
20 августа 2021, 06:40 • 140 • Политика
ФСБ России рассекретила архивы документов, касающиеся испытаний биологического оружия на русских военнопленных в японском концлагере. Как выяснилось, некоторые умирали не из-за биоопытов. Их личности тоже рассекречены в архивах. Судя по записям, среди последних были артист, священник, а также агроном и моряк. Их расстреляли.
Подробности чудовищных, бесчеловечных экспериментов японцев над русскими военнопленными и похищенными с территории тогда ещё Советского Союза людьми вскрылись, после того как ФСБ рассекретила часть своих архивов, касающихся этих событий.
Судя по документам, Япония готовила биооружие и испытания проводила на гражданах нашей страны. Биоопыты велись в специальном отряде 731. Здесь выжить было невозможно: даже если человек выживал после бесчеловечных опытов, погибал при следующих.
Сюда люди попадали из концлагеря "Хогоин" ("Приют"). Правда, судя по протоколам допросов начальника концлагеря Иосио Иидзимы, не всегда. Но и их в живых не оставили. Расстреляли.
Так, в числе таких смертников с отсроченным приговором оказались четверо.
В общей сложности лично он сам направил в роковой для русских отряд 731 40 человек. Эти четверо нужны были ему в концлагере. Но после капитуляции Японии их расстреляли.
Была в списке русских смертников и женщина по имени Лиза. Её временно пристроили в концлагерь, но после того как она внезапно попала в больницу с аппендицитом, женщине сделали смертельную инъекцию.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трёх тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек, пишет РИА Новости.
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