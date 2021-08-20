Священник, артист, моряк: ФСБ рассекретила русских, убитых в японском концлагере не биоопытами

ФСБ России рассекретила архивы документов, касающиеся испытаний биологического оружия на русских военнопленных в японском концлагере. Как выяснилось, некоторые умирали не из-за биоопытов. Их личности тоже рассекречены в архивах. Судя по записям, среди последних были артист, священник, а также агроном и моряк. Их расстреляли.

Подробности чудовищных, бесчеловечных экспериментов японцев над русскими военнопленными и похищенными с территории тогда ещё Советского Союза людьми вскрылись, после того как ФСБ рассекретила часть своих архивов, касающихся этих событий.

Судя по документам, Япония готовила биооружие и испытания проводила на гражданах нашей страны. Биоопыты велись в специальном отряде 731. Здесь выжить было невозможно: даже если человек выживал после бесчеловечных опытов, погибал при следующих.

Сюда люди попадали из концлагеря "Хогоин" ("Приют"). Правда, судя по протоколам допросов начальника концлагеря Иосио Иидзимы, не всегда. Но и их в живых не оставили. Расстреляли.

Так, в числе таких смертников с отсроченным приговором оказались четверо.

"Фамилии их забыл, - заявлял Иидзима. - Знаю только одного артиста Смирнова, остальные трое были русский священник, агроном и советский моряк, кажется лоцман".

В общей сложности лично он сам направил в роковой для русских отряд 731 40 человек. Эти четверо нужны были ему в концлагере. Но после капитуляции Японии их расстреляли.

Была в списке русских смертников и женщина по имени Лиза. Её временно пристроили в концлагерь, но после того как она внезапно попала в больницу с аппендицитом, женщине сделали смертельную инъекцию.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трёх тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек, пишет РИА Новости.