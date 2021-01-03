«Священная корова для Соединённых Штатов»: как конгресс преодолел вето Трампа на оборонный бюджет страны

Дональд Трамп осудил решение сената преодолеть вслед за нижней палатой президентское вето, наложенное на оборонный бюджет страны. Американский лидер назвал это «позором». Между тем спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгресс «дал решительный отпор безрассудному посягательству президента Трампа на военную и национальную безопасность США». По мнению экспертов, глава Белого дома «прекрасно понимал», что демократы и республиканцы преодолеют вето, однако ему «важно было внести раскол в ряды Республиканской партии» до инаугурации Джо Байдена. Аналитики считают, что «своих тактических целей Трамп в целом добился»: в конгрессе сформировалась «достаточно влиятельная группа» сенаторов-республиканцев, которая его поддержала.

Действующий американский лидер Дональд Трамп раскритиковал решение сената США преодолеть президентское вето, наложенное на оборонный бюджет страны (National Defense Authorization Act, NDAA).

«Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от параграфа 230 (закона «О соблюдении приличий в сфере коммуникаций». — RT), который наделяет крупные технологические компании неограниченной властью. Позор!!!» — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Ранее американскому конгрессу удалось отменить вето Трампа, наложенное на проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год. В верхней палате в поддержку документа выступил 81 сенатор (из 100), против — 13. Не участвовали в голосовании шесть человек. Чтобы преодолеть президентское вето, необходимо было две трети голосов законодателей верхней и нижней палат конгресса. До этого большинство членов палаты представителей уже отдали свои голоса за принятие проекта оборонного бюджета Соединённых Штатов.

Как отметила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, американский конгресс подавляющим большинством голосов от обеих партий «дал решительный отпор безрассудному посягательству президента Трампа на военную и национальную безопасность США».

«Вместо обеспечения безопасности американцев Дональд Трамп продолжает использовать свои последние мгновения на посту президента, чтобы сеять хаос и подрывать нашу безопасность», — говорится в заявлении политика.

Пелоси также напомнила, что через три недели в стране «пройдёт инаугурация президента, который уважает» Вооружённые силы США, «защищает» американские интересы в сфере безопасности и «чтит волю конгресса».

«А до тех пор конгресс призывает Трампа положить конец отчаянным и опасным попыткам саботажа», — сообщила она.

23 декабря американский лидер наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса проект военного бюджета на 2021 финансовый год, назвав его «подарком» для Китая и России.

«К сожалению, данный законопроект не включает важнейшие меры в области национальной безопасности, но при этом содержит положения, подрывающие уважение к нашим ветеранам и истории наших вооружённых сил, а также противоречит усилиям моей администрации, направленным на приоритизацию интересов США при реализации мер в области национальной безопасности и внешней политики», — говорится в заявлении Трампа, распространённом Белым домом.

Кроме того, по мнению американского лидера, проект оборонного бюджета «не вносит никаких существенных изменений» в параграф 230 закона «О соблюдении приличий в сфере коммуникаций».

«Параграф 230 способствует распространению дезинформации в интернете со стороны иностранных субъектов, что представляет серьёзную угрозу для нашей национальной безопасности и защищённости процесса выборов. Он должен быть отменён», — подчеркнул глава Белого дома.

Дональд Трамп

© REUTERS/Dustin Chambers

Напомним, согласно этому параграфу, на технологические компании нельзя возложить ответственность за материалы, которые публикуются на их площадках.

Трамп также считает, что проект оборонного бюджета накладывает ограничения на возможности президента в части обеспечения безопасности США, «неправомерным образом урезая объём средств, выделяемых на строительство военных объектов, которые могут быть использованы для реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране».

«Многочисленные положения данного законопроекта прямо противоречат внешней политике моей администрации, в частности моим усилиям по возвращению наших военнослужащих на родину», — заявил американский лидер, подчеркнув, что «подобная политика не только порочна, но и неконституционна».

Тогда Нэнси Пелоси назвала отказ Трампа подписать этот документ «проявлением поразительного безрассудства».

Статьи бюджета

Напомним, проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год был одобрен большинством голосов в сенате ещё 11 декабря, ранее документ получил поддержку палаты представителей.

Согласно нововведениям, большая часть оборонного бюджета ($635,5 млрд из более чем $740 млрд) пойдёт на базовые нужды Минобороны США, в том числе на зарубежные операции и совершенствование американских ядерных вооружений.

Документ затрагивает и вопрос вывода военных Соединённых Штатов из Германии, Афганистана и Южной Кореи, в нём содержатся рекомендации провести более тщательный анализ перед принятием подобных мер.

Новый оборонный бюджет также ограничивает объём средств, которые выделяются на возведение стены на границе с Мексикой, и предписывает переименование военных баз, названных в честь деятелей Конфедеративных штатов.

Документ предусматривает и ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также предполагает антитурецкие рестрикции за покупку российских ЗРК С-400.

Более того, в оборонном бюджете отмечается, что в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов — «сдерживать агрессию в отношении союзников» по НАТО со стороны России. Кроме того, документ предписывает «создавать возможности для усиления потенциала стран — членов НАТО в области противостояния российскому злонамеренному влиянию».

«Не собирается уходить с политической арены»

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, обход вето конгрессом можно объяснить в том числе и тем, что оборонный бюджет — это «своего рода священная корова для Соединённых Штатов».

«Он регулярно утверждался конгрессом в течение 60 лет», — сказал аналитик.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сообщил, что, голосуя за обход вето по оборонному бюджету, многие конгрессмены «особенно не ориентировались на позицию Трампа».

«Это говорит и о стратегии республиканцев, которые по большей части предпочитают сейчас не оглядываться на мнение главы Белого дома, срок полномочий которого скоро должен истечь», — добавил аналитик в разговоре с RT.

Белый дом, Вашингтон

© REUTERS/Joshua Roberts

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, преодоление вето конгрессом «красноречиво говорит о том, что многие республиканцы, включая большинство в сенате, уже окончательно решили для себя, что Трамп проиграл».

«В Республиканской партии многие, вероятно, уже сейчас пришли к решению, что на предстоящих через четыре года президентских выборах будут делать ставку не на Трампа, а на кого-то другого», — отметил Батюк в комментарии RT.

Васильев полагает, что глава Белого дома «прекрасно понимал все эти нюансы, в частности и то, что демократы и республиканцы преодолеют его вето», однако ему «было важно внести раскол в ряды Республиканской партии до инаугурации Джо Байдена».

«Своих тактических целей Трамп в целом добился. Против преодоления президентского вето проголосовала достаточно влиятельная группа из семи сенаторов-республиканцев, которые могут возразить и на совместном заседании по утверждению итогов голосования выборщиков 6 января. Всё это Трамп подкрепит митингом, на котором уже обещал представить доказательства подтасовки результатов президентских выборов. Как раз в этих условиях раскол среди республиканцев может действительно создать дополнительный рычаг давления на представителей Республиканской партии в конгрессе США», — сообщил аналитик.

Как отметил Васильев, Трамп всеми своими действиями «демонстрирует, что будет бороться до конца, в том числе и с республиканцами, которые его фактически предали».

«Всё указывает на то, что Трамп не собирается уходить с политической арены. Он по-прежнему хотел бы быть голосом, к которому прислушиваются его сторонники. Своими же заявлениями о недопустимости переименования военных баз, необходимости отменить параграф 230 закона «О соблюдении приличий в сфере коммуникаций», осуществить вывод американских войск из-за рубежа Трамп хочет показать, что он заботится об интересах американцев», — сказал эксперт.

В то же время последнее заявление Пелоси «с новыми нападками на Трампа — свидетельство того, что после прекращения предвыборной кампании противостояние демократов с Трампом не закончилось и продолжится в обозримой перспективе», отмечает, в свою очередь, Батюк.

«Антироссийская идеология»

Эксперты сходятся во мнении, что в целом содержание нового военного бюджета США «отличается выраженной антироссийской составляющей».

Как отметил Владимир Батюк, этот документ, включающий ужесточение санкций против «Северного потока — 2», — «совершенно определённый сигнал, говорящий о том, что после смены хозяина Белого дома политика США принципиально не изменится, в том числе и в отношении России».

«Серьёзных подвижек в российско-американских отношениях с приходом Байдена ожидать не стоит. Не изменит утверждённый документ и сложившийся военный баланс в мире», — добавил Батюк.

Военнослужащие США

© REUTERS/Eduardo Munoz

Порошенко наговорил на статью: После признания о русских богатырях возник логичный вопрос Аналитики также считают, что антироссийская направленность принимаемых в США оборонных бюджетов и других нормативных актов со временем будет только усиливаться.

«Это совершенно естественная форма поведения для политиков в США», — считает Батюк.

Он также полагает, что «при любом политическом раскладе в США Вашингтон будет продолжать противостояние с Москвой, расширяя претензии на глобальное лидерство».

Владимир Васильев, в свою очередь, заметил, что новый оборонный бюджет Соединённых Штатов — своего рода сигнал для администрации Байдена усилить санкционное давление на Россию.

«Демократы на сегодняшний день разделяют данный подход. Но здесь сошлись интересы всех политических сил США. Антироссийская идеология является доминирующей, причём на двухпартийной основе», — заключил эксперт.