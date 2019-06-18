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СВР знает о новых планах кибератак на Россию

18 июня 2019, 11:39  •  34 • Политика

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

"Предотвращением атак занимаются спецслужбы, - сказал он во вторник, отвечая на вопрос ТАСС об атаках США на российские инфраструктуры. - Конечно, у Службы внешней разведки есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы информируем наши инстанции об этом".

Нарышкин принимает участие в десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Уфе 18-20 июня.

В новость были внесены изменения (10:47 мск) - добавлены подробности.

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