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«Свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в XX веке»: о чём говорили Путин и Меркель на встрече в Москве

20 августа 2021, 22:20  •  54 • В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Кремль с прощальным визитом. В ходе пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным она дала свою оценку ряду событий, а также высказалась о «Северном потоке — 2» и ситуации в Афганистане. Путин просил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации в Донбассе. Также канцлер ответила на вопрос о противодействии RT в Германии.
 
РИА Новости © Евгений Одиноков
 

В Кремле зазвонил телефон

Ангела Меркель с немецкой обстоятельностью подсчитала: за 16 лет пребывания на посту канцлера Германии она приезжала в Россию 16 раз. При этом для Владимира Путина она была одним из самых главных европейских и партнёров, и оппонентов одновременно.

И когда спикер правительства Германии объявил, что Меркель намерена прилететь в пятницу в Москву, ни у кого особых сомнений не было — едет попрощаться. В самом деле, какие переговоры о будущем можно вести с политиком, которого через месяц сменит на его посту кто-то другой? Но обсудить с ним можно многое, в том числе и преемника. И это было одной из неафишировавшихся тем нынешних переговоров Путина и Меркель.

Правда, начались эти переговоры с конфуза. Как только президент России и канцлер Германии уселись в кресла Зелёной гостиной Кремля и Путин начал свою вступительную речь, у Меркель зазвонил телефон. Кто звонил — осталось загадкой, а Путин отреагировал моментально.

«Мы постоянно находимся в телефонном контакте, у нас много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате», — с полуулыбкой продолжил он свою речь и сделал это настолько гладко, что было совершенно непонятно — то ли так удачно всё совпало, то ли он на лету отредактировал текст.

Лимит на революции исчерпан


Вместо двух запланированных часов разговор продлился три часа. А когда лидеры вышли к прессе, выяснилось, что даже в свой последний визит Меркель не стала более удобным собеседником. В золотом сиянии Александровского зала она не моргнув глазом заявила, что считает Крым аннексированным, Навального — политическим узником, а ситуацию в Белоруссии — вопиющей.

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Привычный к таким зигзагам немецкой канцлерин Путин дал ответ по всем пунктам. «Фигурант осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров, — напомнил Путин. — Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы... Бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон».

И как вывод из сказанного прозвучало шедшее дальше.

«Мы сделаем всё, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой, — заявил президент. — Свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в XX веке. Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет».

На вопрос корреспондента RT о ситуации в Афганистане и о том, какие выводы можно сделать из 20-летней операции США и союзников, Путин ответил, что «не стоит топтаться на этом», нужно смотреть в будущее.

«Движение «Талибан»* контролирует почти всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить... Сейчас важно не допустить проникновения террористов на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», — сказал глава государства, добавив, что процесс наведения общественного порядка талибами должен внимательно отслеживаться международным сообществом.

Зачем вы мешаете RT?

Корреспондент RT спросил у канцлера Германии, зачем немецкие власти препятствуют получению RT лицензии на немецком языке, оказывая давление на власти Люксембурга? Канцлер вопрос внимательно выслушала, но ни в чём признаваться не захотела.

«Госпожа канцлер, помогите нам со свободой слова».

Корр RT Дмитрий Смирнов спросил Ангелу Меркель о притеснениях со стороны немецких властей в отношении RT на немецком: https://t.co/4MquuA6fJLpic.twitter.com/Dws3wEgkwi

— RT на русском (@RT_russian) August 20, 2021

«Германия никакого давления не оказывала... В Германии ни федеральное правительство, ни земельные правительства такими вопросами не занимаются», — ответила Меркель.

  • © RT


«Северный поток — 2» 


Через день после визита в Москву Меркель предстоит приехать в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. И Украине с её газовым транзитом была посвящена большая часть переговоров в Кремле. Пользуясь случаем, Путин даже публично попросил Меркель повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств.

«Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», — заявил президент России. По его словам, принятие Киевом закона о переходном периоде в Донбассе будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса.

От транзита газа через Украину Москва не отказывалась и не отказывается, но подробности можно будет обсуждать, когда появится конкретика в диалоге с европейскими покупателями.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, — заверил Путин. — Но мы должны понять, на какой срок, в каком объёме. А для этого мы должны получить ответ, в том числе от наших европейских партнёров, сколько же они у нас готовы закупать. Это же очевидная вещь. Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе».

  • © nord-stream2.com

А вот про «Северный поток — 2» и говорить нечего. Он строится быстрее, чем поступает обновлённая информация.

«44 километра осталось построить, — объявил Путин и решил подстраховаться, уточнив у сидевшего в зале Миллера. — Или сколько, Алексей? 15? 15 километров осталось по морю. Всё!»

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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