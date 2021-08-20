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«Свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в XX веке»: о чём говорили Путин и Меркель на встрече в Москве
20 августа 2021, 22:20 • 54 • В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Кремль с прощальным визитом. В ходе пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным она дала свою оценку ряду событий, а также высказалась о «Северном потоке — 2» и ситуации в Афганистане. Путин просил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации в Донбассе. Также канцлер ответила на вопрос о противодействии RT в Германии.
РИА Новости © Евгений Одиноков
В Кремле зазвонил телефон
Ангела Меркель с немецкой обстоятельностью подсчитала: за 16 лет пребывания на посту канцлера Германии она приезжала в Россию 16 раз. При этом для Владимира Путина она была одним из самых главных европейских и партнёров, и оппонентов одновременно.
И когда спикер правительства Германии объявил, что Меркель намерена прилететь в пятницу в Москву, ни у кого особых сомнений не было — едет попрощаться. В самом деле, какие переговоры о будущем можно вести с политиком, которого через месяц сменит на его посту кто-то другой? Но обсудить с ним можно многое, в том числе и преемника. И это было одной из неафишировавшихся тем нынешних переговоров Путина и Меркель.
Правда, начались эти переговоры с конфуза. Как только президент России и канцлер Германии уселись в кресла Зелёной гостиной Кремля и Путин начал свою вступительную речь, у Меркель зазвонил телефон. Кто звонил — осталось загадкой, а Путин отреагировал моментально.
«Мы постоянно находимся в телефонном контакте, у нас много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате», — с полуулыбкой продолжил он свою речь и сделал это настолько гладко, что было совершенно непонятно — то ли так удачно всё совпало, то ли он на лету отредактировал текст.
Лимит на революции исчерпан
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Привычный к таким зигзагам немецкой канцлерин Путин дал ответ по всем пунктам. «Фигурант осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров, — напомнил Путин. — Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы... Бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон».
И как вывод из сказанного прозвучало шедшее дальше.
На вопрос корреспондента RT о ситуации в Афганистане и о том, какие выводы можно сделать из 20-летней операции США и союзников, Путин ответил, что «не стоит топтаться на этом», нужно смотреть в будущее.
«Движение «Талибан»* контролирует почти всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить... Сейчас важно не допустить проникновения террористов на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», — сказал глава государства, добавив, что процесс наведения общественного порядка талибами должен внимательно отслеживаться международным сообществом.
Зачем вы мешаете RT?
Корреспондент RT спросил у канцлера Германии, зачем немецкие власти препятствуют получению RT лицензии на немецком языке, оказывая давление на власти Люксембурга? Канцлер вопрос внимательно выслушала, но ни в чём признаваться не захотела.
«Германия никакого давления не оказывала... В Германии ни федеральное правительство, ни земельные правительства такими вопросами не занимаются», — ответила Меркель.
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