Свой - чужой: Наталья Поклонская ответила на вопросы русских о Крыме и Боге

Депутат Госдумы Наталья Поклонская стала участницей проекта Царьграда "Народное голосование". Поклонская ответила на вопросы, выбранные 1,5 млн русских, пояснив, что один из них - это своего рода контроль по принципу "свой - чужой".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в анкетировании проекта "Народное голосование", запущенном Обществом "Царьград" на платформе "Первого русского". Как и другие участники проекта, Поклонская дала ответ на пять известных вопросов - как подчеркнул учредитель Царьграда Константин Малофеев, очень простых и вместе с тем самых важных для большинства в России:

Чей Крым?

Бог есть?

Вы голосовали за поправки к Конституции?

В какой стране учатся ваши дети?

Вы за гей-парады?

Чей Крым? - начала Наталья Поклонская. - Это такой вопрос-пароль, кодовый вопрос, чтобы понять - свой или чужой? Крым - это полноправный, полноценный субъект Российской Федерации, по-другому никак. Второй вопрос: Бог есть? Есть. Третий: вы голосовали за поправки к Конституции? Да, голосовала за поправки к Конституции Российской Федерации. Четвёртый: в какой стране учатся ваши дети? Мой ребёнок, единственный и самый лучший, учится у нас в стране, в России.

На первые четыре вопроса Наталья Поклонская ответила предельно коротко, а к пятому решила дать развёрнутый комментарий:

"Пятый вопрос: вы за гей-парады? Тут я хочу более развёрнуто ответить, потому что не могу относиться плохо или хорошо к людям с нетрадиционной ориентацией. Это тоже люди, и они живут вместе с нами, имеют право жить так, как им хочется. Но по поводу парадов, я считаю, что, во-первых, наша страна и наше общество никогда не примут такие мероприятия. Мы не готовы к таким вольностям и свободам, а значит, подобные события будут лишь спекуляцией, вызывающей агрессию, провоцирующей людей на конфликты. А те люди, которые относят себя к гомосексуалистам, будут страдать из-за агрессии другой категории людей. Это неправильно, не нужно обострять ситуацию. Я против этого. Один парад должен быть у нас в России. Это парад в честь Дня Победы 9 мая на Красной площади и в каждом субъекте, в каждом регионе. День Победы - это наша гордость, когда мы отдаём честь памяти", - подчеркнула Наталья Поклонская.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, комментируя ответы Натальи Поклонской, призвал обратить внимание, что её развёрнутый ответ - как раз то, что мы приветствуем в наших кандидатах:

Такой ответ лучше раскрывает отношение к тому, что хотели бы знать избиратели. Теперь голосующие в России смогут посмотреть и сами оценить, понять детальное отношение Натальи Поклонской как к гомосексуализму, так и к его публичному проявлению в виде гей-парадов. Мы приветствуем это и хотим, чтобы и все остальные наши кандидаты так же раскрывались, ради этого мы их и спрашиваем. Потому что эти вопросы сами по себе кандидаты не раскрывают во время своих выступлений. Они говорят о повышении пенсий, о социальной справедливости, о том, что хочет услышать избиратель. А мы хотим, чтобы они ответили на те вопросы, которых обычно избегают.

Ведущая сегодняшнего специального эфира Олеся Лосева добавила, что Наталье Поклонской после анализа биографии и медийной активности присудили дополнительные 20 баллов, таким образом, она набрала 100 баллов в ходе анкетирования.

Что такое "Народное голосование"

"Народное голосование" - проект, в рамках которого проводится анкетирование кандидатов в депутаты Госдумы перед сентябрьскими выборами. Зрители нашего телеканала и читатели сайта "Первого русского" выбрали пять вопросов, на которые они хотели бы получить ответы.

В голосовании по выбору вопросов участвовали 1,5 миллиона человек. В понедельник, 12 апреля, в эфире Царьграда стартовали первые опросы депутатов, которые намерены стать и кандидатами на очередных выборах. С учредителем "Первого русского" Константином Малофеевым беседовали депутаты Госдумы Сергей Миронов, Пётр Толстой, Наталья Поклонская, Александр Ющенко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.